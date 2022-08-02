仇亞暴力、雙重疫情 屋崙華埠努力走出困境

屋崙華埠同時面對暴力與新冠兩場疫情。（美聯社）

據屋崙華埠 商會稱，自疫情 封控開始以來，該地區300家餐飲企業中的10%已經關閉，從舊金山到紐約，各地的華埠企業成了三重疫情的受害者。

疫情減少了遊客流量和宴會預訂量，而這曾經是諸如Oakland’s Peony Seafood這樣的餐館的生命線，該餐館是該地區僅存的傳統宴會廳，仍然用手工製作點心。餐館朱總經理（音譯，Ming Zhu）說，在最初的幾個月裏，數以百計的中國新年和家庭聚會的宴會預訂被取消了。

針對美國亞裔的仇恨犯罪猖獗，令顧客因害怕不敢出門，也迫使餐館和企業提前關門，以便員工能夠安全回家。根據聖聖伯納汀諾加大仇恨和極端主義研究中心的數據，2020年反亞裔仇恨犯罪激增了近150%，舊金山市官員說，僅去年一年，該市的此類犯罪報告就激增了567%。

而通貨膨脹更是在困境裏雪上加霜：食材和用品的價格已經翻了一番，讓餐館老板別無選擇，只能冒著把更多顧客趕走的風險提高菜單價格。

屋崙華埠商會陳會長（音譯，Carl Chan）稱這是 「雙重疫情」。

獲獎烹飪書作者及記錄者楊（音譯，Grace Young）認為，隨著美國各地的華埠逐漸失去家庭餐館、面包店、商店和食品市場，華人社區的這部分文化遺產可能會永遠消失。

Big Dish餐館經理關（音譯，Queenie Guan）說，疫情以前小餐館的桌子坐滿了附近的老人，他們早茶可以聊上幾個小時；但這種日常生活的回歸現在已不大可能：「現在他們的孩子為他們買東西；他們自己不出來了。」

華埠的顧客和商家所表達的情緒中，有一種恐懼的成分。人們下班後不再去華埠買點心吃，也不再去曾經熱鬧的食品市場買菜了。夜幕降臨時，街道上空無一人。

但事情也有積極的一面，一些社區和商業領袖已經站出來，努力為屋崙華埠提供更多安全感。藍天使巡邏隊Blue Angels Patrol是一個由居民、商家和員工共同組成的志願者團體，他們在華埠街道上巡邏以阻止犯罪，並充當不講英語的居民和警察之間的橋梁。

而諸如上周五在Lincoln Square公園舉行的「城市之夜」的社區活動也在不斷增加，楊稱這是一個轉折點，並希望能定期舉辦，並確保人們在這些企業中消費，「因為沒有我們的支持，他們是不會成功的，」她說。