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沙加緬度猴痘擴散達30例 衛生單位揭傳播途徑籲慎防

記者江碩涵／沙加緬度報導
根據CBS報導，目前沙加緬度縣共有30例猴痘案例。（資料照片）
根據CBS報導，目前沙加緬度縣共有30例猴痘案例。（資料照片）

隨著猴痘病例在灣區和美國各地持續增加，許多傳染病學家認為，這種一開始在多元性別族群（LGBTQ）中傳播的病毒，傳播到普通人群中只是時間早晚的問題。沙加緬度本月26日又新增確認一起猴痘（Monkeypox）案例，總確診人數已達30人。

根據CBS報導，目前沙加緬度縣共有30例猴痘案例，而蘇拉諾縣（Solano County）有三起、史丹斯勞縣（Stanislaus County）和聖荷昆縣（San Joaquin County）則各有一起。根據聯邦疾病防制中心（CDC）的數據，現在全國有44州、近2900例確診病例，其中包括加州的一名幼兒和華盛頓特區的一名嬰兒。

報導指出，病毒主要透過皮膚接觸傳播，但也可以通過床單或毛巾傳播，病毒會引起皮疹和流感症狀。柏克萊加大傳染病學與疫苗學教授萊利（Lee W. Riley）分析，這與HIV病毒開始傳播時的問題是一樣，HIV病毒花了一段時間才開始出現在普通人群中，猴痘也將如此，只是現在很難說什麼時候會發生。

根據官方指出，加州得到猴痘的那一位學齡前兒童目前健康情況不錯，並正在接受治療，同時當局也在調查感染途徑，官員認為，可能是透過家庭傳播。

根據世界衛生組織指出，猴痘在非洲部分地區流行，過去並未發現過這種疾病的其他國家，今年以來已通報的確診數量已逾1萬5000個病例，尤其美國與歐洲絕大部分的感染發生，都是在男男性行為當中，不過衛生官員也同時強調，現在不限於男男性行為，任何人都可能感染這種病毒。

衛生官員表示，猴痘病毒可透過密切個人接觸、毛巾與床上用品傳播。內布拉斯加大學醫學中心傳染病專家勞勒（Dr. James Lawler）指出，病毒傳染可能發生在家庭中，可能是經由長時間或密集接觸。他表示，人們不會在彼此的床上停留，除非他們住在同一間房屋或家庭當中。由於沙加緬度已累積達30例案例，官員也再度呼籲大家注意健康與衛生，避免擴散疫情。

猴痘 加州 柏克萊加大

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