APAPA夏季社區交流會 表彰優秀實習生成就

亞太公共事務聯盟(APAPA)舉行夏季社區交流會(Summer Community Mixer)。(APAPA提供)

亞太公共事務聯盟(APAPA)舉行夏季社區交流會(Summer Community Mixer),由美西銀行(Bank of the West)聯合舉辦,表彰APAPA的各位API Next National實習生,過去幾個月的傑出成就和辛勤工作,同時也讓所有人有機會互相交流,並向金融知識專家學習。

活動上,不少實習生都發表了工作後的想法。國會議員Doris Matsui的實習生Dianne Khlok表示,她作為一名年輕亞太裔女性,對於自己在政界能夠發揮作用有相當大的熱情。

國會議員Doris Matsui的實習生Dianne Khlok。(APAPA提供)

她表示,希望在婦女健康和生殖權利等重要問題上,能有發言權。Dianne Khlok表示,目前正在學習立法程序,希望有助於將州資源導向到最有需求的社區,這對她來說也是一個學習宣導的良機。

APAPA全國實習主席(National Internship Chair)Andrew Kim和他傑出的支援團隊為亞太裔學生實習生提供資源和教導,讓他們學習如何為自己和社區進行宣導,亞太裔的聲音確實強大有力。

Eric Heilmann(左)與佛森市議員YK Chalamcherla(右)。(APAPA提供)

Eric Heilmann是柏克萊加大 的學生,也是佛森市議員YK Chalamcherla的APAPA實習生。他說,他已做足準備,要在他的社區產生影響,很高興開始這個實習機會,由於未來想從事公共服務工作,相當享受認識其他實習生,並自願主動去幫助當地社區,感謝促成這個機會的所有人幫忙。

APAPA實習生Sean Gallagher。(APAPA提供)

宇洛縣 評估員Jesse Salinas的APAPA實習生Sean Gallagher和國會議員Steven Choi的APAPA實習生Daniel Lan則在活動上發表了關於這項計畫能為他人做些什麼的看法。Sean表示,他很重視社區外聯,也珍視透過這次實習建立的許多新人脈,多元化是大家的優勢,鼓勵大家都去投票 、參與更多活動。

APAPA實習生Daniel Lan。(APAPA提供)

APAPA表示,聯盟致力於實現使命,讓亞太裔社區參與到市政中來,各位API Next National實習生完美體現了切身參與政務的年輕公民和選民榜樣。