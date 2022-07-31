APAPA夏季社區交流會 表彰優秀實習生成就

亞太公共事務聯盟（APAPA）舉行夏季社區交流會（Summer Community Mixer）。（APAPA提供）

亞太公共事務聯盟（APAPA）舉行夏季社區交流會（Summer Community Mixer），由美西銀行（Bank of the West）聯合舉辦，表彰APAPA的各位API Next National實習生，過去幾個月的傑出成就和辛勤工作，同時也讓所有人有機會互相交流，並向金融知識專家學習。

活動上，不少實習生都發表了工作後的想法。國會議員Doris Matsui的實習生Dianne Khlok表示，她作為一名年輕亞太裔女性，對於自己在政界能夠發揮作用有相當大的熱情。

國會議員Doris Matsui的實習生Dianne Khlok。（APAPA提供）

她表示，希望在婦女健康和生殖權利等重要問題上，能有發言權。Dianne Khlok表示，目前正在學習立法程序，希望有助於將州資源導向到最有需求的社區，這對她來說也是一個學習宣導的良機。

APAPA全國實習主席（National Internship Chair）Andrew Kim和他傑出的支援團隊為亞太裔學生實習生提供資源和教導，讓他們學習如何為自己和社區進行宣導，亞太裔的聲音確實強大有力。

Eric Heilmann（左）與佛森市議員YK Chalamcherla（右）。（APAPA提供）

Eric Heilmann是柏克萊加大 的學生，也是佛森市議員YK Chalamcherla的APAPA實習生。他說，他已做足準備，要在他的社區產生影響，很高興開始這個實習機會，由於未來想從事公共服務工作，相當享受認識其他實習生，並自願主動去幫助當地社區，感謝促成這個機會的所有人幫忙。

APAPA實習生Sean Gallagher。（APAPA提供）

宇洛縣 評估員Jesse Salinas的APAPA實習生Sean Gallagher和國會議員Steven Choi的APAPA實習生Daniel Lan則在活動上發表了關於這項計畫能為他人做些什麼的看法。Sean表示，他很重視社區外聯，也珍視透過這次實習建立的許多新人脈，多元化是大家的優勢，鼓勵大家都去投票 、參與更多活動。

APAPA實習生Daniel Lan。（APAPA提供）

APAPA表示，聯盟致力於實現使命，讓亞太裔社區參與到市政中來，各位API Next National實習生完美體現了切身參與政務的年輕公民和選民榜樣。