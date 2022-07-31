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新聞觀察／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？

橡樹山火受控制 沙加緬度空氣品質不受影響

記者江碩涵／中谷報導
大沙加緬度地區的空氣品質不受山火影響，屬於良好的階段，但瑪利波薩縣（Mariposa County）空氣品質仍相當差。（資料照片）
大沙加緬度地區的空氣品質不受山火影響，屬於良好的階段，但瑪利波薩縣（Mariposa County）空氣品質仍相當差。（資料照片）

加州森林防火廳（Cal Fire）表示，優勝美地國家公園（Yosemite National Park）以西靠近中松（Midpines）地區燃燒的「橡樹山火」（Oak Fire）面積雖然在26日時又再向外擴大約800畝，目前總面積達到1萬8000畝，但26%的火場已獲得控制。

幸運的是，雖然這場山火火勢很大，但由於近期因為風勢影響，山火的灰塵粒子將持續往東、東南推進，大沙加緬度地區的空氣品質不受山火影響，屬於良好的階段，但瑪利波薩縣（Mariposa County）空氣品質仍相當差，且仍受山火的威脅。

國家氣象局氣象學家萬利斯（Anna Wanless）表示，截至27日，大部分煙霧影響內華達山脈和山麓，沙加緬度山谷則只有少量煙霧，加上風勢吹拂，沙加緬度反而空氣清新，不過29、30日又將面臨高溫危機，屆時很有可能又有灰塵粒子下降，導致空氣品質受到影響，值得關注。

加州森林防火廳表示，橡樹山火已燒毀55座建築物，另有超過2000棟建築物正受到威脅，起火原因還在調查中。由於極端乾燥狀態、崎嶇地形和大量乾枯植被，是大火燃燒迅速的原因。

美國林務局（U.S. Forest Service）禁止民眾在8月19日前，進入橡樹山火周邊的塞拉國家森林（Sierra National Forest）。加州森林防火廳表示，上周爆發的橡樹山火是加州今年到目前為止最大的一場野火，迫使超過5000名民眾撤離，但未傳出有任何傷亡，當局已在瑪利波薩小學（Mariposa Elementary School）設置撤離中心。

山火 加州 優勝美地

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