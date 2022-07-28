科技退熱 推特退租金山奧克蘭辦公大樓 縮小其他辦公室規模

推特取消屋崙辦公大樓租約，並縮小其他辦公室規模。(美聯社)

科技公司紛紛節衣縮食，準備迎接可能到來的經濟萎縮，最新的例證是，推特 公司取消了其在屋崙(奧克蘭)的辦公室大樓租約，並且縮減在舊金山 總部與其他地方的辦公室規模。

這家社交媒體網路公司取消了簽約不到一年、位在屋崙1330 Broadway的公司分部辦公室租約。也關閉與舊金山總部大樓(地址在1355 Market St.)相連、位於1 10th St.的辦公室。推特最近也曾尋求轉租這棟辦公大樓的5個樓層、佔地17萬4000平方英尺，約佔整個總部的五分之一辦公空間。公司正在尋求另外四層樓的轉租，加總起來共有九層樓。

推特曾於本月稍早裁減員工並凍結招聘，但表示沒有大規模的裁員計畫。

推特發言人表示，公司正在評估全國辦公室組合分佈，並且根據利用率來重新調整部分地點的規模。經過多年時間，推特已證明可透過分散在不同地區的員工、成功營運業務，持續承諾服務員工、客戶與市場。推特允許員工永久遠距工作。

由於曾經飆漲的股市苦於掙扎，加上公司成長緩慢，許多科技公司近幾個月來，紛紛以縮減員工人數或裁撤辦公室，縮小辦公規模。舊金山公司包括Lyft、Unity與Substack都進行裁員，推特位在中市場街的鄰居「Block」也透露，總部辦公室明年到期時，將不會再續約。

推特則面對更多挑戰，包括與Tesla暨SpaceX執行長馬斯克 (Elon Musk)收購交易破裂。推特與馬斯克可能於10月前往德拉瓦州法院，因為推特尋求馬斯克完成收購工作。由於廣告支出下降，公司報告第二季度虧損2.7億元。

推特計畫縮小在東京、孟買、新德里、愛爾蘭都柏林的辦公規模。此外，在首爾、紐西蘭惠靈頓、大阪、馬德里、漢堡、雪梨與荷蘭烏特勒支的辦公室，也可能會關閉。灣區在聖荷西的一處小型辦公室仍持續運行。

推特取消租約只是科技產業削減成本的最新實例。大型科技公司近期皆延緩擴增。亞馬遜、Apple、Google與Facebook母公司Meta皆表示，在經歷疫情期間的兩年大規模擴充之後，他們現正在放緩招聘。Google執行長皮查伊(Sundar Pichai)表示，隨著全球經濟面臨更多不確定性，公司將在支出方面更加謹慎。