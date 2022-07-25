「矽谷阿雅」又出書 分享職場不死鳥蛻變12大心法

專訪阿雅過程中你可感受到她能把工作的熱情傳遞到其他人身上，樂於助人的態度也讓她成為各大企業邀請演講的熱門人選。(記者熊移山／攝影)

灣區 知名網紅、創業家「矽谷 阿雅」鄭雅慈，繼兩年前出版了「追不到夢想就創一個！」勵志暢銷書之後，7月份再為職場年輕人提供了一本自己多年來職場心得「為自己再勇敢一次：職場不死鳥蛻變心法」新書。這本書中阿雅將自己在美國十多年來的工作經驗毫不藏私地分享出來，並且將它細分為12項硬實力，不用理論以實際案例以及深入淺出的方式告訴讀者。

阿雅表示，這幾年在西北大學當講師以及到各處演講，她發現不分科系也不管是學生或是在職的年輕人，都對在企業工作實戰有很多問題。所以這本書特別是給對現況不滿、職涯迷惘、想要換跑道、對自己沒有信心、想要學習充電卻不知從何下手的族群一本教戰手冊。新書內容中從與人應對的溝通力、衝突因應力、簡報力、向上管理力，到職場上的思考力、策略力、行銷力、數據力都分別有專門的章節。

比如說談到「策略力」，大家想的都是這是企業管理才會學的東西，但其實策略力可以簡單用減肥來舉例，少吃或多運動都可以達到減肥的目標，這就是策略。而談到「數據分析力」的問題，她則指出，一般人都認為要數學好才能作數據分析，其實自己數學很爛，但也作過數據分析師的工作。因為數據的背後還是人，從定對目標開始、再把自己當決策者、然後讓團隊都了解數據分析的重要，數據分析才能達到它真正的效果。

對於創業最難克服的部分，阿雅回答就是「相信自己」，因為不管是職場上執行新的策略或是創業，經常會遇到看不到下一步在哪裡? 而產生對自己懷疑。但是以她的經驗來看，沒有事情是最好所有準備才能執行，一切都是邊做邊學。到最後甚至目標都可以修正。

在和阿雅談話過程中可感受到她對工作的熱情以及樂於助人的態度。從一位台灣小記者，到臉書 電商產品經理，勇闖矽谷的阿雅在職涯顛峰再度展現砍掉重練，離開令人稱羨的工作，創辦人工智慧租衣新創公司Taelor。阿雅說：「與其一直提當年勇，炫耀我是如何從台灣小記者，到矽谷巨頭當管理階層，倒不如砍掉重練。我想再拚一次。而第二次的再出發，絕不是真的『從零開始』。」這本書就是分享她成功的心法與策略。