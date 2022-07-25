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華運會鋼琴古箏賽 藉音樂推運動家精神

記者李榮／密爾比達報導
華運會除了傳統運動賽事以外，也舉辦鋼琴-古箏競賽。（記者李榮╱攝影）
華運會除了傳統運動賽事以外，也舉辦鋼琴-古箏競賽。（記者李榮╱攝影）

由「雅舍（Yamaha）音樂中心」籌畫的金山灣區華人運動大會「鋼琴-古箏競賽 」項目，在召集人莊秀玉主持下於金山灣區文教中心大禮堂比賽，會後舉行頒獎典禮。共有參賽選手，以及學生家長約100人參與。包括金山灣區華僑文教中心主任莊雅淑、副主任徐廣梅、金山灣區華人運動大會主任委員王進德、僑務委員呂玉貞等人都前往致意。

王進德致詞時表示，華運會不僅推廣全僑運動，對於僑胞的身心健康也非常關注，而除了體育之外，音樂也是一種很好的文化運動。他表示，音樂可以陶冶性情、體育可以強身，兩者都是生活中必須注重的元素，相信所有參賽的選手可以在音樂古箏比賽過程中，體驗運動家精神。

主辦單位介紹，今年華運會音樂競賽包含的音樂和古箏兩個項目，參賽選手將過去所學呈現在比賽的會場，評審老師熊夢桃、李浩勤以及莊秀玉在選手比賽中以曲目、技巧、難度、音感、舞台表現等做評比標準。莊秀玉在頒獎時，也鼓勵參賽同學繼續在音樂的領域中精益求精，多加努力更上一層樓。

呂玉貞感謝金山灣區華人運動大會提供多元比賽項目，讓僑胞全家參與。她表示，華運會比賽項目多元豐富，不僅有助家庭的和諧和歡樂，更可藉著比賽和有共同興趣的選手相互切磋增進技藝，同時還可以團結僑心，凝聚向心力，可以說是一舉數得。

灣區 華人

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