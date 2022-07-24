為世界大賽努力 台灣貝比魯斯聯盟少棒隊灣區移訓

台灣貝比魯斯棒球聯盟少棒隊前來灣區進行移地訓練。（經文處提供）

以「棒球之神」貝比魯斯為名的美國貝比魯斯棒球聯盟是國際規模最大的少棒組織，自1951年成立至今，以健全孩子身心發展，提倡棒球運動精神為目標。2020年，由張茂三教練發起成立的台灣貝比魯斯棒球聯盟（Taiwan Babe Ruth Baseball League, TBRL），獲邀加入美國貝比魯斯棒球聯盟，是該聯盟在台灣唯一官方認證的聯盟，主掌台灣及亞太地區相關賽事。

經過70年等待，台灣第一次參加今年8月舉辦的美國貝比魯斯卡爾瑞普肯世界少棒錦標賽（2022 Babe Ruth League Cal Ripken Major/70 World Series），更是台灣貝比魯斯棒球聯盟加盟後的第一場國際賽事，台灣貝比魯斯聯盟在6月初時進行U12台灣代表隊的選拔賽，以台灣偏鄉與社區少棒隊為主，最終獲選的15位小選手，來自全台7個縣市，其中有14位是原住民選手，將於7月26日到8月3日前來灣區 移地訓練並於本地同齡級小球員進行友誼賽，之後將於8月3日至14日前往美國密蘇里州布蘭森市參加美國貝比魯斯世界大賽 。

與傳統國際賽不同的是，台灣貝比魯斯棒球聯盟所帶領的少棒代表隊，安排在沿途過境不同城市，與各地區的聯盟球隊透過以賽代訓的方式，學習相關經驗與技術，拓展棒球之外的視野。台灣貝比魯斯棒球聯盟主要服務的對象，是非體育科班出身，也非傳統強隊出身的孩子，是「台灣野孩子的大聯盟」，讓許多未能成為選秀狀元的第二名、非科班出身的孩子擁有更多出賽機會，在球場上被看見、證明自己。

台灣貝比魯斯棒球聯盟少棒隊此次首度來美國參加美國貝比魯斯世界大賽，在灣區吳怡明僑務委員號召下，世界華人工商婦女企管協會北加 分會、舊金山灣區台灣商會、北加州台灣工商會及矽谷美華科技商會及許多熱心的僑團及鄉親，都共同參與此次少棒隊的接待工作。

台灣貝比魯斯聯盟少棒隊在灣區的賽事有：

一、7月29日下午5時 VS. Little League District 59 Intermediate [email protected] Leonard Herman Intermediate School (5955 Blossom Ave, San Jose)

二、7月30日上午10時VS. Hype Baseball Team [email protected] PAL Stadium (680 S 34th St., San Jose)

三、7月30日上午12時30分VS. Hype Baseball Team [email protected] PAL Stadium (680 S 34th St., San Jose)

四、8月1日下午5時 VS. Base [email protected] Leonard Herman Intermediate School (5955 Blossom Ave, San Jose)

以上賽事均為免費入場，歡迎僑胞踴躍前往，為來自台灣的小選手們加油打氣。相關訊息，可洽活動總召高椿惠副會長（電話：408-916-6688）