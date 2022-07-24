中駐金山總領事張建敏 拜訪尹氏莊園

中國駐舊金山總領事張建敏拜訪尹氏莊園，尹氏莊園主尹集成、夫人黃春芳及APAPA共20多人出席。（特約記者錢曉莉／攝影）

中國駐舊金山總領事張建敏大使一行三人於本月14日下午4時專程拜訪了位於瓦卡維爾（Vacaville）的尹氏莊園，尹氏莊園主尹集成（C.C. Yin）、夫人黃春芳（Regina）及亞太公共事務聯盟（APAPA）共20多人及當地的政要出席歡迎，熱情接待大使一行到訪。

活動期間，張建敏與尹集成、黃春芳進行了近距離的深度交談。尹集成表示，作為在美國長期生活的華人 、華僑及第一代移民，有責任和義務為下一代建立良好的工作和生活、學習環境。尹集成、黃春芳夫婦也向來賓介紹了莊園被大火燒掉後，重新建設的經過和將來的計畫，同時也包括亞太公共事務聯盟（APAPA）的任務和歷史使命。

中國駐舊金山總領事張建敏與當地政要、APAPA成員交流。（特約記者錢曉莉／攝影）

尹氏莊園為大家準備了豐盛的晚餐，活動期間，張建敏介紹了總領館各領事的工作職責以及相關背景，同時也感謝尹集成、黃春芳夫婦及亞太公共事務聯盟（APAPA）動員相當多當地領袖，利用工作日下班後的時間參加聚會，讓他們心裡感到相當溫暖。他同時也表示，他任職第二個月，相當高興能有機會與大家見面溝通。

張建敏表示，他聽到尹集成經營麥當勞初期，其中經歷了各種艱辛過程，讓他感受到，不只是自己要艱苦努力、吃苦耐勞，同時也能發揮所長，幫助上百萬個華人移民。

張建敏說，過去這幾年加州 山火，對加州居民造成了很大的損失，而中美關係也像山火一樣受到了很大的改變，處在兩國關係，這樣一個非常艱難的時期，他希望每一個社區領袖能夠思考，如何能夠與自己的團隊、同事或周圍的朋友們，一起替打造中美友好關係的改善，盡一份力。

他說，中國從來沒有想要與美國爭奪老大的位置，但美國作為一個民主自由國家，中國最起碼應當受到美國的尊重。

尹氏莊園主尹集成駕駛高爾夫球車帶領中國駐舊金山總領事張建敏遊覽莊園。（特約記者錢曉莉／攝影）

當天拜訪活動溝通交流得相當開心，活動直到當天晚上9時才結束。尹集成、黃春芳表示，他們很高興看到，中國派到美國的外交大使的能力與水準，以及外交的姿態，同時也讓大家看到了未來和希望。

尹集成指出，當初成立亞太公共事務聯盟（APAPA），目標就是要讓華人、亞裔 在美國能夠得到平等的待遇，融入美國社會也能夠發揚優良的華裔、亞裔文化傳統。尹集成強調，APAPA將會繼續秉持促進亞裔在美國政治、社會地位的理念，鼓勵亞裔參政，期待亞太裔社區度過疫情的風雨，團結向前，期盼更多亞裔踴躍參政。