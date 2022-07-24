中駐金山總領事張建敏 拜訪尹氏莊園
中國駐舊金山總領事張建敏大使一行三人於本月14日下午4時專程拜訪了位於瓦卡維爾（Vacaville）的尹氏莊園，尹氏莊園主尹集成（C.C. Yin）、夫人黃春芳（Regina）及亞太公共事務聯盟（APAPA）共20多人及當地的政要出席歡迎，熱情接待大使一行到訪。
活動期間，張建敏與尹集成、黃春芳進行了近距離的深度交談。尹集成表示，作為在美國長期生活的華人、華僑及第一代移民，有責任和義務為下一代建立良好的工作和生活、學習環境。尹集成、黃春芳夫婦也向來賓介紹了莊園被大火燒掉後，重新建設的經過和將來的計畫，同時也包括亞太公共事務聯盟（APAPA）的任務和歷史使命。
尹氏莊園為大家準備了豐盛的晚餐，活動期間，張建敏介紹了總領館各領事的工作職責以及相關背景，同時也感謝尹集成、黃春芳夫婦及亞太公共事務聯盟（APAPA）動員相當多當地領袖，利用工作日下班後的時間參加聚會，讓他們心裡感到相當溫暖。他同時也表示，他任職第二個月，相當高興能有機會與大家見面溝通。
張建敏表示，他聽到尹集成經營麥當勞初期，其中經歷了各種艱辛過程，讓他感受到，不只是自己要艱苦努力、吃苦耐勞，同時也能發揮所長，幫助上百萬個華人移民。
張建敏說，過去這幾年加州山火，對加州居民造成了很大的損失，而中美關係也像山火一樣受到了很大的改變，處在兩國關係，這樣一個非常艱難的時期，他希望每一個社區領袖能夠思考，如何能夠與自己的團隊、同事或周圍的朋友們，一起替打造中美友好關係的改善，盡一份力。
他說，中國從來沒有想要與美國爭奪老大的位置，但美國作為一個民主自由國家，中國最起碼應當受到美國的尊重。
當天拜訪活動溝通交流得相當開心，活動直到當天晚上9時才結束。尹集成、黃春芳表示，他們很高興看到，中國派到美國的外交大使的能力與水準，以及外交的姿態，同時也讓大家看到了未來和希望。
尹集成指出，當初成立亞太公共事務聯盟（APAPA），目標就是要讓華人、亞裔在美國能夠得到平等的待遇，融入美國社會也能夠發揚優良的華裔、亞裔文化傳統。尹集成強調，APAPA將會繼續秉持促進亞裔在美國政治、社會地位的理念，鼓勵亞裔參政，期待亞太裔社區度過疫情的風雨，團結向前，期盼更多亞裔踴躍參政。
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