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APAPA X APIA健康論壇 科普新冠疫情

APAPA總部供稿
APAPA X APIA推出健康論壇，提高人們認識新冠疫情。（APAPA提供）
APAPA X APIA推出健康論壇，提高人們認識新冠疫情。（APAPA提供）

亞裔美國人公共事務協會（Asian American Public Affairs Association, APAPA）近期與亞洲和太平洋島民美國人健康論壇（Asian & Pacific Islander American Health Forum, APIAHF）合作，提高人們對新冠疫情的認知，新冠疫情同時也是近年來困擾亞裔社區的重要問題，藉由推廣科普知識，可以讓更多人們了解新冠病毒相關資訊與了解。

APAPA表示，協會與許多致力於所有社區推進種族、社會和經濟公正的多樣化組織合作，揭示每個亞裔美國人公民面臨的重要挑戰，APAPA為此深感驕傲。APAPA表示，APIAHF是與全國 AA和NH/PI社區合作的歷史最悠久、規模最大的健康宣導組織，APIAHF目標是確保當代公民以及他們的子孫後代，享有健康並充滿活力的社區。

APAPA表示，合作的使命是透過公民參與和領導能力培養，來推動亞裔社區的進步，讓亞裔美國人青年為未來做好準備。APAPA表示，希望透過與APIAHF的合作，來對更多公民進行科普，讓他們了解接種新冠疫苗急加強針的積極影響以及相關誤解，並提高他們對於新冠病毒相關資訊不足的認識。

APAPA與APIAHF的合作包括透過資訊圖表和資源來展示資訊，包括關於新冠疫苗第二劑加強針注射與不接種加強針的影響，以及在首次感染後出現不同症狀的可能性的資訊等。

APAPA表示，新冠疫苗第二劑加強針可以降低感染機率、感染後的症狀嚴重程度以及住院機率，如果不接種疫苗及加強針，長期感染新冠病毒的機率會增加。如果長期感染新冠，感染者出現新冠病毒副作用的時間會持續很久。

APAPA在論壇中討論到，新冠疫苗及加強針對我們子孫後代的身心健康而言，至關重要，為了保護自己，請務必在人群中繼續佩戴口罩，並在與朋友和家人，尤其是年長親戚聚會前接受檢測。

為了提高普及性以及讓更多人們對APAPA X APIAHF合作的認識，我們為APAPA X APIAHF合作內容製作了多種語言譯本，民眾可以在社群媒體上關注@APAPA，並登錄網站www.apapa.org，了解更多資訊。

亞裔 疫苗 疫情

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