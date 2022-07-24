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蘇拉諾縣大火 大沙加緬度空氣品質極差

記者江碩涵／沙加緬度報導
山火導致整個大沙加緬度地區的空氣品質不佳。（本報資料照片）
山火導致整個大沙加緬度地區的空氣品質不佳。（本報資料照片）

根據ABC10報導，日前許多大沙加緬度地區民眾都聞到濃濃煙味，而這股煙味來自於蘇拉諾縣的一場大火。報導指出，19日傍晚5時，費爾菲德（Fairfield）以南、康柯德（Concord）以北Grizzly地區發生了一場劇烈山火，導致空氣品質極差，呼籲民眾注意安全以及生活品質。

根據追蹤空氣品質的網站PurpleAir統計，這場山火導致整個大沙加緬度地區的空氣品質不佳，煙霧甚至進入艾爾度拉多縣（El Dorado County）的部分地區。

根據加州森林防火廳（Cal Fire）官員表示，去年火災季節比往年更早開始，但也更早結束。根據統計，2021年光是1月就有近300場山火，燒毀了將近1200英畝土地，尤其去年夏天的迪克西大（Dixie Fire）影響了北加五個縣，也讓山火的範圍急速擴大，從去年7月13日開始燃燒，直到10月25日才獲得控制，燒毀了近100萬英畝的土地。

加州森林防火廳（Cal Fire）官員表示，去年全年加州有8835場山火，共燒毀了250萬英畝的土地，超過3600棟建築物被燒毀，3人喪生。

由於加州的山火季節又開始了，加州森林防火廳（Cal Fire）建議，如果住在山火區，務必在家中建造一個可防禦的空間，意味著至少建築物周邊100英尺要完全清除植被和各種易燃物品，讓建築物周圍清空。

另外，國土安全部建議，家中要有一個應急工具包，裡面有重要文件、N95口罩和各種用品，若收到山火警報被迫離開家園時，必須隨身攜帶，並同時了解所在社區的疏散計畫，以便於因應山火的到來。

費爾菲德（Fairfield）以南、康柯德（Concord）以北Grizzly地...
費爾菲德（Fairfield）以南、康柯德（Concord）以北Grizzly地區發生了一場劇烈山火，導致空氣品質極差。（翻攝於PurpleAir網站）

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