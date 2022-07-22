屋崙華女遭電擊搶劫 買的菜都被掠走 幸僅擦傷無大礙

880高速路橋底停著不少車輛，有華人取車時被襲擊。（記者劉先進 ／攝影）

東灣台山同鄉會屋崙華埠 社安隊負責人馬作林21日表示，16日上午11時，華人伍女士到屋崙880高速路橋底取車時，遭遇一對非裔男女用電擊槍襲擊，將她打暈，搶走購買的菜和手機、錢包等隨身物品。 伍女士被電擊槍弄傷，身上也有擦傷，好在沒有大礙。

伍女士的哥哥告訴本報，歹徒非常殘忍，將妹妹弄傷。妹妹曾緊急致電911，但不知為何，打了四次都沒人聽電話。

馬作林提供的照片顯示，伍女士膝蓋和手肘有明顯傷痕，有的是電擊槍所傷，有的是摔傷。「這是我在華埠範圍內第一次看到，有人用電擊槍行兇搶劫，是新的作案手段。好在電擊槍力度不大，受害者傷勢並無大礙。大家外出也要留意。」

馬作林表示，880高速路橋底是華埠停車的好地方。有效管理讓市民安全泊車，有助於解決華埠街邊泊車難的老大難問題，能為振興華埠助力。該橋底的遂道兩側是兩個大型泊車場，現在用粗線鐵網高欄圍著，只是無人管理而空置，變成遊民 的住宿之地，治安隱患嚴重存在。若有人願意承包經營管理，可以一舉雙得，既能解決安全隱患，趕走遊民，還能方便市民便宜停車。