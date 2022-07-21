灣區物價 食品、飲料類同比升10.2% 雜貨類13.8%最多

灣區糧食雜貨價格飆漲，源於運輸及勞動力等通貨膨脹。（美聯社）

雖然加油站的價格一直是頭條新聞，但根據最新的消費者價格指數數據，在舊金山 都市區，食品雜貨的價格同比增長最大。

根據勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）的數據，從2021年6月到2022年6月，整個食品和飲料類的價格上漲了10.2%，雜貨類（勞工統計局正式稱其為「家庭食品」）的價格上漲了13.8%。

從4月到6月，具體類別的最高漲幅是水果和蔬菜，為4.7%；其他家庭食品類別，包括黃油、食糖和糖果，上漲了5%。6月份，舊金山市區的商品和服務價格同比增長6.8%，從4月到6月，同比增長1.7%。4月對消費者價格指數數據的分析顯示，灣區 個人每年在主要商品和服務上的花費將增加約4400元，包括在食品上增加約9%。

非營利組織Consumer Watchdog總裁考特（Jamie Court）說，造成這些增長的原因，是困擾全球經濟已有一段時間的各種因素的結合：汽油和運輸價格上漲、供應鏈問題和勞動力成本的上升。

他解釋說，對於進口水果和蔬菜來說，情況尤其如此，運輸成本令人望而卻步：將葡萄從南美運到加州 ，成本可能是以前的兩倍；墨西哥的最低工資最近翻了一番；在美墨邊境新的農業檢查要求，也增加了來自墨西哥的農產品的成本。

代表數百家食品零售商和供應商的加州零售商協會的發言人羅斯（Nate Rose）說，這場疫情 「完全擾亂了我們的食品系統，由於外出就餐的人減少，對食品雜貨的需求急劇上升。另一個幹擾因素是俄烏戰爭，因為這兩個國家都是全球主要的糧食生產國」。

他說，運輸成本上升了20%以上，能源成本上升了35%，所有這些問題都匯集在超市的貨架上。在灣區，特別是舊金山，包括垃圾收集在內的「監管負擔」、更高的勞動力成本、因零售盜竊而需要的更多的保安，以及整體上更昂貴的生活成本，這一切使做生意的成本更高。

灣區居民對這麽高的食品價格還要承受多久？考特說：「誰也不知道接下來會發生什麽，但感覺價格上漲的壓力會持續下去，直到通膨消退。是運輸、工資和供應鏈問題方面的通貨膨脹推動了價格的上漲，在超市食品價格下降之前，這些變量必須先得到緩和。」