我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美28州遇超高溫 德州、奧州破115℉ 亞州快遞員熱昏

北加屋崙華人Uber司機劫殺案 劫匪座車找到

巴洛阿圖史丹福購物中心百條名牌瑜伽褲被偷 3嫌落網1在逃

記者李榮／巴洛阿圖報導
3名竊賊偷了總價值5萬元的lululemon衣物。（警局提供）
3名竊賊偷了總價值5萬元的lululemon衣物。（警局提供）

巴洛阿圖史丹福購物中心（Stanford Shopping Center）再度發生嚴重竊盜案件，警方已經逮捕四名嫌犯。巴洛阿圖表示，上周日晚間6時許，警局勤務指揮中心接獲知名運動服飾品牌「lululemon」店家報案表示，店內遭幾名竊賊偷走約100條瑜伽褲，市價約1萬2000元。

巴洛阿圖警方在接獲報案後幾分鐘內就趕到現場，並且於附近找到四名嫌犯，立即逮捕，並且在這幾人的身上找到被偷走大量瑜伽褲，人贓俱獲。

警方指出，四人涉嫌從事組織竊盜，而且除了已被逮捕的四人以外，還有一名共犯當時也跟他們一起進入店家，不過該名嫌犯仍在逃。警方已經公布錄像，希望民眾協助指認。另外，警方在購物中心停車場內發現一台2007年的藍色現代汽車，車內有多的大型垃圾袋，袋中的商品也相當可疑。進一步調查後發現，袋內的物品也是「lululemon」品牌，清點後大約有300件該品牌的衣物，市價約3萬8000元。在與該公司確認後，認為這批物品是當天稍早在聖馬刁與柏林甘分店被竊的。加上在史丹福購物中心竊取的物品，這幾名歹徒那天在lululemon共偷走約5萬元的商品。

警方指出，目前被捕的四人中，有一人還為成年。三名成年的嫌犯已經被關押至聖他克拉拉縣監獄，年紀分別是20歲、18歲，以及22歲。另為一人因未成年警方沒有公布詳細背景。

警方認為，這幾人還涉嫌其他宗的竊案，希望民眾提供線索，電話：(650)329-2413。匿名舉報可電郵：[email protected]或者簡訊至(650)383-8984

還有一名嫌犯在逃。（警局提供）
還有一名嫌犯在逃。（警局提供）

監獄 汽車

上一則

華埠3店鋪被砸 可能同一團夥或個人所為

下一則

輸NBA對賭 波士頓米德爾塞克斯縣警長穿勇士球衣

延伸閱讀

北加竊賊偷價值五萬元lululemon遭逮

北加竊賊偷價值五萬元lululemon遭逮
連越南選美皇后也宣傳 非法移工拉親友採農作17人落網

連越南選美皇后也宣傳 非法移工拉親友採農作17人落網
史丹福首位女性華裔校董 回任山麓社區學院校長

史丹福首位女性華裔校董 回任山麓社區學院校長

搜索犬立功 墨西哥頭號毒梟落網 FBI稱他「極度危險」

搜索犬立功 墨西哥頭號毒梟落網 FBI稱他「極度危險」
朱秀英控訴：史丹福教授涉性侵 過世後竟受表揚

朱秀英控訴：史丹福教授涉性侵 過世後竟受表揚

熱門新聞

金山10大常見姓氏 亞洲姓占9個 李黃陳前三名

2022-07-15 02:00
朱秀英在KoreanAmericanStory.org的視頻中，詳述自己的遭遇。（取自視頻）

前史丹福女學生朱秀英遭教授性侵 再起關注

2022-07-13 20:36
舊金山千禧大廈新的傾斜，促使耗資1億元的修復工程不得不暫停，以便重想辦法。（電視新聞截圖）

砸億元修復千禧大廈 竟加快傾斜速度

2022-07-18 02:14
王智弘教授表示，室內擁擠口罩應該加強到N95，因為BA5傳染性很高， 在室內室外都要盡量保持社交距離。（記者熊移山／攝影）

新冠疫情還未了 史大教授王智弘：築高「免疫牆」

2022-07-16 02:20
史丹福教授波菲特呼籲醫療平等（圖片截取自Zoom會議）

亞裔新生兒在ICU被歧視對待 史丹福教授呼籲醫療平等

2022-07-18 21:03
卓美玲回任山麓社區學院校長，也是高等教育學校中少見的校長回鍋。（記者李榮／攝影）

卓美玲再任山麓社區學院校長 曾掌該校12年

2022-07-18 02:16

超人氣

更多 >
珍奶失寵？老外迷上這款手搖飲 網嗅商機：將紅遍世界

珍奶失寵？老外迷上這款手搖飲 網嗅商機：將紅遍世界
中國「爛尾樓」會爆炸嗎？全國停貸的房產崩壞危機

中國「爛尾樓」會爆炸嗎？全國停貸的房產崩壞危機
波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好

波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好
通膨率加利率雙率雙飆 美房貸需求降到22年來最低

通膨率加利率雙率雙飆 美房貸需求降到22年來最低
剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查

剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查