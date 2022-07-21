巴洛阿圖史丹福購物中心百條名牌瑜伽褲被偷 3嫌落網1在逃

3名竊賊偷了總價值5萬元的lululemon衣物。（警局提供）

巴洛阿圖史丹福購物中心（Stanford Shopping Center）再度發生嚴重竊盜案件，警方已經逮捕四名嫌犯。巴洛阿圖表示，上周日晚間6時許，警局勤務指揮中心接獲知名運動服飾品牌「lululemon」店家報案表示，店內遭幾名竊賊偷走約100條瑜伽褲，市價約1萬2000元。

巴洛阿圖警方在接獲報案後幾分鐘內就趕到現場，並且於附近找到四名嫌犯，立即逮捕，並且在這幾人的身上找到被偷走大量瑜伽褲，人贓俱獲。

警方指出，四人涉嫌從事組織竊盜，而且除了已被逮捕的四人以外，還有一名共犯當時也跟他們一起進入店家，不過該名嫌犯仍在逃。警方已經公布錄像，希望民眾協助指認。另外，警方在購物中心停車場內發現一台2007年的藍色現代汽車 ，車內有多的大型垃圾袋，袋中的商品也相當可疑。進一步調查後發現，袋內的物品也是「lululemon」品牌，清點後大約有300件該品牌的衣物，市價約3萬8000元。在與該公司確認後，認為這批物品是當天稍早在聖馬刁與柏林甘分店被竊的。加上在史丹福購物中心竊取的物品，這幾名歹徒那天在lululemon共偷走約5萬元的商品。

警方指出，目前被捕的四人中，有一人還為成年。三名成年的嫌犯已經被關押至聖他克拉拉縣監獄 ，年紀分別是20歲、18歲，以及22歲。另為一人因未成年警方沒有公布詳細背景。

警方認為，這幾人還涉嫌其他宗的竊案，希望民眾提供線索，電話：(650)329-2413。匿名舉報可電郵：[email protected]或者簡訊至(650)383-8984