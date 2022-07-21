華埠3店鋪被砸 可能同一團夥或個人所為

寶漢海鮮館再次遭搶劫，門窗被砸得粉碎。（黃先生提供）

舊金山華埠 近期有三家商鋪被夜間破窗搶劫，都集中在都板街(Grant Ave)的街道上。這一系列案件，警方與商家估計可能是由同一團夥或個人所為。目前華埠商戶聯合協會已經向舊金山中央警局反映，警局將對其展開調查。

寶漢海鮮館自疫情以來，已經遭到四次破窗搶劫。「以前兩、三年才會發生一次。」店主黃先生表示，現在越來越頻繁了。店鋪內不敢再留有現金，所以除了玻璃被打碎，和一些零錢被搶走外，沒有其他重大的損失。

華埠商戶聯合協會會長邵旗謙表示，搶劫多都發生在凌晨12時到早上5時之間。「中央警局臨時局長法默（Farmer）已經提醒夜更巡邏警員留意情況，他懷疑是同一人所為，現正進行調查，希望中央警局早日破案。」

寶漢海鮮館自疫情以來，已經遭到四次破窗搶劫。（黃先生提供）

邵旗謙提醒大家，近期在歇業後要安裝好保護木板，和監控攝像，將犯罪行為記錄下來。「有些時候是劫財，有些時候是破壞者在作案，也有藥物過量或是有精神疾病的人所為，他們有著不同的動機。用木板擋住店內的視線，有可能會打消犯罪者的意圖。」邵旗謙說，「我們要和警員合作，共同應付這一類犯罪。」

安老自助處的華埠商務專員提醒大家，在遇到類似的案件時，要第一時間報警，並聯繫裝修師傅，保存好有九位數碼的案件收據，以及裝修費用的收據。根據舊金山經濟及勞動力發展辦公室網站，紓困 法案可以向受害商家提供最高2000元的補助金。

黃先生表示，由於維修金額較小，無法使用店鋪上的保險，2000元的補助金基本可以大致覆蓋維修玻璃所需。