北加州中校聯合會年會 王婉君接任會長

王婉君（前排左）在朱永昌與莊雅淑的監交下，接任會長。（記者李榮／攝影）

北加州 中文學校聯合會17日晚間舉辦年會暨正副會長交接典禮，原任會長李亭儀卸下重擔，交棒給新一任的會長王婉君。副會長則由愛飛揚中文學校創始人單聖玲接下。

包括駐舊金山經濟文化辦事處副處長朱永昌、金山灣區僑教中心主任莊雅淑，以及多位僑務委員及僑領都到場參加；佛利蒙市長高敘加、市議員邵陽也出席。朱永昌代表經文處向李亭儀示敬意與謝意，也向新任的會長王婉君表達恭喜，祝福王婉君與團隊能夠順利成功。朱永昌並讚聯合會的團隊青春有活力。

朱永昌說，北加 州中文學校聯合會一直以來服務各中文學校，以提倡傳統的語文與中文為宗旨，並且傳承中華語文給僑界的新生代，使命非常具有意義，特別是現在政府非常重視海外的華語文教育 ，聯合會的貢獻卓越。另一方面，聯合會本身也很積極參與僑界活動，許多活動中都可以看到聯合會的參與，扮演凝聚僑心、促進僑界團結的角色。

莊雅淑致詞時表示，北加州中文學校聯合會長期在社區凝聚僑校，提供平台讓中文學校相互觀摩學習，也跟著大家一起度過了近三年的疫情艱難時刻，僑委會與僑教中心對聯合會致上最高的敬意。她提到，北加州中文學校聯合會將大家凝聚在一起，共同度過難關，也舉辦了很多活動，貢獻至關重要。感謝北加州中文學校聯合會所有校長、行政人員與老師的幫忙，也藉機呼籲各校能宣導，鼓勵華裔子弟報名僑委會舉辦的歌唱比賽、作文比賽等。

北加州中文學校聯合會在密爾比達舉辦年會。（記者李榮／攝影）

王婉君參加中校聯合會多年，近幾年來也協助聯合會的學術比賽。她表示，將秉持中文學校聯合會的優秀傳統，希望更進一步發揚光大，繼續推動中文教育以及文化的傳承，並且舉辦各式活動。

另外，聯合會也在年會中頒發2021-2022學年度北加州中文學校聯合會李徐葉梅女士紀念獎學金得主。獲獎學生包括：聖荷西慈濟人文學校蔡秉諺（Daniel Tsai）、思源中文學校葛傑明（Jeremy Ko）、博愛中文學校梁琇伃（Valerie Leong）、博愛中文學校何薇葦（Jolina Hor）、北半島中文學校路佳文（Ariel Lucas）、北半島中文學校顏欣俞（Allison Yen）、三谷慈濟人文學校王若伊（Ellie Wang）、三谷慈濟人文學校楊小慧（Sarah Yang）、三谷慈濟人文學校王仲暐（Henry Wang）、三谷慈濟人文學校王昱翔（Julianne Wang）。