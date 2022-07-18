我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美光放話：晶片法案沒過 可能外包亞洲代工廠

印州購物中心爆槍案3死 1攜槍居民擊斃槍手

金山灣區台灣商會年會 支持烏克蘭人民

記者熊移山／聯合市報導
在駐舊金山辦事處副處長朱永昌監交下，現任會長李垣麟將印信交給新任會長張家豪，順利完成交接儀式。(記者熊移山／攝影)
在駐舊金山辦事處副處長朱永昌監交下，現任會長李垣麟將印信交給新任會長張家豪，順利完成交接儀式。(記者熊移山／攝影)

第28屆金山灣區台灣商會年會17日於聯合市舉行。在駐舊金山辦事處副處長朱永昌監交下，現任會長李垣麟將印信交給新任會長張家豪，並在名譽總會長張秋雄帶領新任團隊宣誓，順利完成交接儀式。年會上主辦單位還特別邀請烏克蘭駐舊金山副總領事到場觀禮，並表達全體商會支持烏克蘭人民的心。

新任會長張家豪表示，兩年的疫情確實讓商會和會員及台灣相關團體的互動減少。他上任之後隨著疫情減緩，首要任務就是將聯繫管道盡快接上，不管是組團參訪台灣或接待由台灣來的考察團，繼續與台灣的交流。另外青商的培養及經驗傳承也是他接下來一年的工作重點。

他表示，自己入會後，從秘書長、第二副會長、第一副會長到今天接任會長。所以深知培養青年朋友一步一步熟悉會務，才能讓商會繼續成長茁壯。

世台商會名譽總會長林貴香(左二)以及灣區僑領陳揚明(左一)代表捐贈物資給烏克蘭。...
世台商會名譽總會長林貴香(左二)以及灣區僑領陳揚明(左一)代表捐贈物資給烏克蘭。(記者熊移山／攝影)

監交儀式後，朱永昌除了肯定台灣商會對僑界的貢獻外，也傳達了經文處處長賴銘琪「台商俊彥，鴻業日新」的賀詞。文教中心主任莊雅淑也在致詞後，朗讀了僑務委員會童振源委員長致贈感謝狀及賀狀給兩位會長。

商會創會會長謝鎮寬邀請烏克蘭駐舊金山副總領事扎琴柯（Anna Zaichenko）上台致詞。扎琴柯除了感謝台灣人民及政府在這一段時間的支持外，也哽咽痛斥俄羅斯軍隊從戰爭開始，就不分目標殘忍的攻擊城市甚至住宅區及學校，到現在已經有數百名兒童、上千平民死亡。她衷心希望戰爭能早日結束。

烏克蘭駐舊金山副總領事扎琴柯上台致詞，除了感謝台灣人民及政府在這一段時間的支持外...
烏克蘭駐舊金山副總領事扎琴柯上台致詞，除了感謝台灣人民及政府在這一段時間的支持外，也衷心希望戰爭能早日結束。(記者熊移山／攝影)

世台商會名譽總會長林貴香以及灣區僑領陳揚明代表捐贈物資給烏克蘭。林貴香表示，基金會到目前為止，在各界的支持下捐贈了20萬元的物資給烏克蘭。陳揚明日前才代表基金會從歐洲順利將物資送進烏克蘭。她強調，不管是商會或是基金會，都支持烏克蘭堅持與台灣相同的民主與自由理念。

隨後晚宴在商會自組的舞蹈團體表演，青商會帶動唱拍手歌、樂團的勁歌熱舞以及所有前會長齊聲高唱台語歌曲「愛拚才會贏」，為晚宴畫下句點。

金山灣區文教中心主任莊雅淑也代表僑務委員會童振源委員長致贈感謝狀及賀狀給兩位會長...
金山灣區文教中心主任莊雅淑也代表僑務委員會童振源委員長致贈感謝狀及賀狀給兩位會長。(記者熊移山／攝影)

烏克蘭 舊金山 疫情

上一則

海濱公園普西迪歐隧道之頂開放 首日湧人潮

下一則

砸億元修復千禧大廈 竟加快傾斜速度

延伸閱讀

金山國際機場遭炸彈威脅 1男被拘

金山國際機場遭炸彈威脅 1男被拘
廢水檢測顯示 灣區疫情實際感染數恐更高

廢水檢測顯示 灣區疫情實際感染數恐更高
灣區猴痘病例增 6縣近100例 恐已進入社區傳播

灣區猴痘病例增 6縣近100例 恐已進入社區傳播
科技工作機會放緩 灣區恐失主導地位　

科技工作機會放緩 灣區恐失主導地位　
布碌崙商會長訪華社 商家不滿市清潔局「無公道」開罰

布碌崙商會長訪華社 商家不滿市清潔局「無公道」開罰

熱門新聞

金山10大常見姓氏 亞洲姓占9個 李黃陳前三名

2022-07-15 02:00
朱秀英在KoreanAmericanStory.org的視頻中，詳述自己的遭遇。（取自視頻）

前史丹福女學生朱秀英遭教授性侵 再起關注

2022-07-13 20:36
涉嫌於1992年勒死豪斯的伍德沃德9日在紐約甘迺迪國際機場被捕。圖為死者豪斯。（山景城警方提供）

靠DNA幫忙…涉山景城30年懸案 科技公司執行長被捕

2022-07-12 02:16
加州的交通罰單罰金遠遠高於美國其他地區。（記者陳爍嘉／攝影）

超速收到859元罰單 加州交通違規罰金為何高於其他州？

2022-07-12 01:10
王智弘教授表示，室內擁擠口罩應該加強到N95，因為BA5傳染性很高， 在室內室外都要盡量保持社交距離。（記者熊移山／攝影）

新冠疫情還未了 史大教授王智弘：築高「免疫牆」

2022-07-16 02:20
非法種植大麻在灣區並不少見，此前阿拉米達縣警突襲破獲了加州史上最大的非法大麻種植團夥之一，警方逮捕7人。知情者獨家向本報透露，7人均為華裔。（阿拉米達縣警供圖）

北加2華裔種大麻 行賄建築檢查員恐面臨15年徒刑

2022-07-10 21:45

超人氣

更多 >
華男遊民曼哈頓大橋搭木屋 躺椅在外靠枕在旁

華男遊民曼哈頓大橋搭木屋 躺椅在外靠枕在旁

這愛太「沉重」安徽校花被夫餵到300斤重 睡塌3張床

這愛太「沉重」安徽校花被夫餵到300斤重 睡塌3張床
印州購物中心槍案3死2傷 22歲攜槍民眾擊斃槍手 警讚：真正的英雄

印州購物中心槍案3死2傷 22歲攜槍民眾擊斃槍手 警讚：真正的英雄
韓前總統文在寅退休後整天被抗議 不修邊幅「示弱」

韓前總統文在寅退休後整天被抗議 不修邊幅「示弱」
對陣川普？前國務卿龐培歐有意參選2024總統大選

對陣川普？前國務卿龐培歐有意參選2024總統大選