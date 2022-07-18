金山灣區台灣商會年會 支持烏克蘭人民

在駐舊金山辦事處副處長朱永昌監交下，現任會長李垣麟將印信交給新任會長張家豪，順利完成交接儀式。(記者熊移山／攝影)

第28屆金山灣區台灣商會年會17日於聯合市舉行。在駐舊金山 辦事處副處長朱永昌監交下，現任會長李垣麟將印信交給新任會長張家豪，並在名譽總會長張秋雄帶領新任團隊宣誓，順利完成交接儀式。年會上主辦單位還特別邀請烏克蘭 駐舊金山副總領事到場觀禮，並表達全體商會支持烏克蘭人民的心。

新任會長張家豪表示，兩年的疫情 確實讓商會和會員及台灣相關團體的互動減少。他上任之後隨著疫情減緩，首要任務就是將聯繫管道盡快接上，不管是組團參訪台灣或接待由台灣來的考察團，繼續與台灣的交流。另外青商的培養及經驗傳承也是他接下來一年的工作重點。

他表示，自己入會後，從秘書長、第二副會長、第一副會長到今天接任會長。所以深知培養青年朋友一步一步熟悉會務，才能讓商會繼續成長茁壯。

世台商會名譽總會長林貴香(左二)以及灣區僑領陳揚明(左一)代表捐贈物資給烏克蘭。(記者熊移山／攝影)

監交儀式後，朱永昌除了肯定台灣商會對僑界的貢獻外，也傳達了經文處處長賴銘琪「台商俊彥，鴻業日新」的賀詞。文教中心主任莊雅淑也在致詞後，朗讀了僑務委員會童振源委員長致贈感謝狀及賀狀給兩位會長。

商會創會會長謝鎮寬邀請烏克蘭駐舊金山副總領事扎琴柯（Anna Zaichenko）上台致詞。扎琴柯除了感謝台灣人民及政府在這一段時間的支持外，也哽咽痛斥俄羅斯軍隊從戰爭開始，就不分目標殘忍的攻擊城市甚至住宅區及學校，到現在已經有數百名兒童、上千平民死亡。她衷心希望戰爭能早日結束。

烏克蘭駐舊金山副總領事扎琴柯上台致詞，除了感謝台灣人民及政府在這一段時間的支持外，也衷心希望戰爭能早日結束。(記者熊移山／攝影)

世台商會名譽總會長林貴香以及灣區僑領陳揚明代表捐贈物資給烏克蘭。林貴香表示，基金會到目前為止，在各界的支持下捐贈了20萬元的物資給烏克蘭。陳揚明日前才代表基金會從歐洲順利將物資送進烏克蘭。她強調，不管是商會或是基金會，都支持烏克蘭堅持與台灣相同的民主與自由理念。

隨後晚宴在商會自組的舞蹈團體表演，青商會帶動唱拍手歌、樂團的勁歌熱舞以及所有前會長齊聲高唱台語歌曲「愛拚才會贏」，為晚宴畫下句點。