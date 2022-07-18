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全美中文學校協會教育座談會 灣區舉辦

記者李榮／灣區報導
全美中文學校協會主辦北加州華文教育座談會，分享中文學校經營的經驗。（協會提供）
全美中文學校協會主辦北加州華文教育座談會，分享中文學校經營的經驗。（協會提供）

全美中文學校協會（CSAUS）主辦的「北加州華文教育座談會」，在灣區的舊金山華埠美洲中華中學校，以及聖荷西啟明中文學校分兩場舉辦，包括傳統僑社學校以及較新的中文學校都有代表參加會議，由總幹事鄭良根主持座談。鄭良根指出，舊金山灣區的中文學校很多，臥虎藏龍。而兩年多來的新冠肺炎疫情，給海外的中文教育帶來嚴峻挑戰，北加州華文教育座談會就是希望提供平台，讓中文學校之間能互相合作與交流。

全美中文學校協會成立於1994年，是美國全國性非盈利教育組織。協會介紹，全美中文學校協會宗旨是加強全美中文學校之間的交流與合作，促進美國的中國語言和文化的教育，並推動中美兩國間的文化交流與合作。多年以來，協會一直促進全美中文教育理論體系的開發與完善，整合全美中文教育領域的資源，並為全美中文教育教師、教學管理人員和各地中文學校提供交流和相互學習的渠道。同時，也希望建立穩固的合作與互補平台，促進全美乃至世界中文教育培訓、創新和教材完善，提供智力、技術與人才支持。

依照全美中文學校協會統計，協會現在已經有500多所會員學校，以及十多萬的學生，已經召開過14次的全國華文教育大會。這次全美中文學校協會會長倪小鵬，副會長夏銘、梁輝率理事會共九人，為北美「尋根」夏令營到北加州考察華文教育現狀，並且探尋發展方向，也舉辦此次北加州華文教育座談會。

美洲中華中學校校長蔡炳樂指出，美洲中華中學校成立於1888年，迄今已有超過133年歷史，培養了幾代的華裔子弟，為海外華裔子弟傳承中文與文化作出了貢獻。美洲中華中學校更在於2013年時，獲得中國國僑辦授予「海外傑出華文示範學校」的稱號，前中國國務院僑辦主任裘援平2014年親自到訪，顯示對該校的重視與關懷。

蔡炳樂表示，在新冠疫情期間，雖然學校遇到很大的困難與挑戰，但還是一直秉持傳承華文與文化的使命，舉辦各式線上的活動，推動中文教育。

全美中文學校協會會長倪小鵬表示，中文學校在艱難的大環境下堅持教育，幫助華裔子弟不忘本，非常令人感佩。他並認為，無論世界的變遷，但是文字與文化都是永恆基礎根基，承載了文化與歷史，鼓勵所有學校繼續下去，傳承中華文化。

教育 加州 北加

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