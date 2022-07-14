紐時記者：馬斯克不買了 重創推特 員工嚇壞

馬斯克撤回推特交易計畫被起訴的事情，這幾天鬧得沸沸揚揚。（美聯社）

柏克萊加大法學院13日舉行線上論壇，討論特斯拉 總裁馬斯克 撤回推特 交易、被推特起訴一事。紐約時報科技記者艾薩克（Mike Isaac）表示，此事讓推特員工嚇壞了，對公司造成嚴重「破壞狀態」。有幾種結果，要麼法院強迫馬斯克執行交易，他成為推特所有者，許多人因此為一個並不特別關心的老闆工作，並把公司置於「地獄」。要麼馬斯克贏了官司，股票價格被擊碎。推特會在留住員工、招聘方面都出問題。推特在經歷15年不是太好的業務之後，前面是一條更艱辛道路。

電動車巨頭特斯拉首席執行長馬斯克9日宣布，撤回以440億元收購推特的計畫，原因是推特未提供有關機器或虛假帳戶數量資訊。但推特提起訴訟，希望特拉華州（Delaware）法院強制要求馬斯克以每股54.2元的價格完成合併。

艾薩克說，推特股東簽署的委託書，以及推特發起的訴訟，很好地解釋了馬斯克在開始時是多麼積極想達成交易。馬斯克此前給推特董事會主席泰勒（Brent Taylor）、創始人多西（Jack Dorsey）三個選擇：加入推特董事會、私有化推特、打造一個競爭對手。這樣的選擇並非真正的友好姿態。「他作為一個企業的掠奪者，過去一直如此。在早期，推特試圖邀請馬斯克加入董事會，但事情很快變味，馬斯克想擁有自己的『蛋糕』，一口吃下它（推特）。」

艾薩克表示，在時間軸上，為什麼事情會向壞的方向走？「如果我們執行了一項協議，為什麼要退出交易？這取決於你詢問哪一方？如果你和馬斯克談話，這是一個關於機器人帳戶或虛假帳戶的問題。我認為這是非常有爭議的。很多人覺得，馬斯克有惡意擺脫合同的行為。」

他說：「推特在訴訟中表明，馬斯克出價440億準備買下推特後一周，公司股價跳水。馬斯克意識到他現在為一家股價搖擺的公司支付過高的價格，而且，整個經濟在某種程度上在下滑，所以想退出這個交易。我很好奇事情會如何發展。」

柏加大法學院副院長斯特林（Adam Sterling）說，他不喜歡馬斯克終止交易的理由之一，是因為「機器人或虛假帳戶」的說法。推特已經公開披露和監管文件，他們估計大約5%的每日活躍用戶是機器人帳戶。「對馬斯克的批評之一是，他購買推特的理由是為了解決機器人帳戶問題。而現在他不想買，也是因為機器人。如果我們用他的話來辯護，就是以下理由，我可能永遠也買不起灣區的房子，但如果可以，就打算買房重新裝修、重建或重新設計。但買了房子，發現它的狀況比賣家向我介紹的要差很多很多，（所以不想買了）。」

艾薩克說，推特公司的每個員工都像往常一樣「嚇壞了」。紐約時報11日做了一篇報導。馬斯克撤回交易、推特起訴，讓公司處於嚴重被破壞狀態。法院可能強迫馬斯克執行交易，他成為推特所有者。但這意味著許多人開始為一個他們並不特別關心的老闆工作，並把公司置於地獄。

如果馬斯克贏了官司，股票價格將被擊碎。推特很難留住員工，招聘也會出現問題。經歷15年起伏之後，推特面前仍是一條更加艱辛道路。艾薩克說：「我的猜測是，馬斯克和推特可能會取得某種折衷（達成協議），…這就是為何推特申請加速聽證會，希望早點開聽證會，在9月啟動案件，以便可以在技術上得到定位。」