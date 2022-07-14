柯瑞、杜蘭特再聚？勇士東主：找機會變更好

消息來源透露，勇士內部討論了杜蘭特回到勇士隊的交易情況。不排除柯瑞和杜蘭特再聚首。圖為柯瑞奪得今年總冠軍賽MVP。（記者劉先進／攝影）

布魯克林籃網明星杜蘭特申請交易後，有關他未來去向的傳言越來越多，甚至不排除回歸勇士 的可能，和柯瑞 、湯普森、格林等人再聚首。ESPN記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）在體育節目「Dan Patrick Show」中表示，合法的聯盟消息來源告訴他，勇士內部討論了杜蘭特回到勇士隊的交易情況。勇士東主拉柯布（Joe Lacob）表示，會一直尋找任何機會，讓球隊變得更好。

「The Athletic」記者Marcus Thompson也表示，勇士的超級巨星與杜蘭特一直有對話。這些未來名人堂的候選人（指柯瑞和杜蘭特等人），確實有重聚的想法。但也提及，重聚極不可能。

不過，NBA交易環境多變，可能過幾天就翻天覆地。考慮到杜蘭特的非凡天賦，籃網對他的交易要價頗高，要求換回一個全明星球員和大量新秀或選秀權。且杜蘭特希望下家是鳳凰城太陽、邁阿密熱等球隊，這也為交易帶來難度。如果勇士要交易來杜蘭特，必須換走奪冠功臣維金斯，甚至不排除普爾等年輕球員。

溫德霍斯特說，勇士隊已經表明，他們不在乎花多少錢。球隊今年花費了3.5億元，而勇士隊已表明他們並不害怕這樣做。「2016年，他們一開始就去找到杜蘭特，這就是球隊的做法。」

他說，談到金州勇士要交易杜蘭特時，柯瑞並未閉口不談。「我也認為這說明了柯瑞的很多問題，他過去願意屈服於杜蘭特。這一直是勇士組織內部的一個討論。柯瑞已經被問到了這個問題，他給出了一個沒有答案的答案，但沒有終結這個話題。雖然他有這個權利，但沒有拒絕交易。他的態度是，『我剛剛贏得了總冠軍賽 MVP。不，我們不需要杜蘭特，我們需要讓團隊重新團結起來，並試圖再奪冠。』」

對於是否交易超級明星的提問，勇士東主拉柯布並未針對任何具體球員或迫在眉睫的交易進行評論，但他說：「你知道這個答案會是什麼？那就是，我們會一直尋找任何機會，讓自己變得更好。你要問的問題是：近期更好，中期更好，還是長期更好？」