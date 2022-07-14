新官上任 聖荷西鯊魚隊選擇重建

格利爾（中）是NFL聯盟中第一位非裔總經理。（美聯社）

上任剛滿一周的聖荷西 鯊魚隊總經理格利爾（Mike Grier）做出了他的前任們想做又不敢做的決定，重建球隊。他交易走了球隊頭牌、全明星級別控衛伯恩斯（Brent Burns），正式開啟了重建的道路。

格利爾表示，他希望將鯊魚隊塑造成一支沉穩、直接、以團隊為中心的球隊，一支在他球員時期NFL 球隊的樣子。格利爾是一名NFL老將，在他14個職業生涯中共出賽1060場，並且他是第一個長期在美國本土訓練的非裔 球員，並且他也是聯盟中第一位非裔總經理。

在他的構想中，伯恩斯並不符合未來球隊的需求，他高額的工資，以及單打獨鬥的比賽風格不利於球隊的長期成長。13日，格利爾將這位在聯盟中征戰了19年的老將送至卡羅萊納州。

伯恩斯在鯊魚隊已經效力了11年，他已經成為聖荷西乃至整個灣區冰球球迷心中的英雄。鯊魚隊將保留他合同的34%，約272萬元。在未來三年裡，伯恩斯的平均年薪高達800萬元。

鯊魚隊的名單上已經有不少年輕出色的球員，索頓（Joe Thornton）、帕維斯基（Joe Pavelski）和庫特爾（Logan Couture）被稱為當今NFL聯盟防守組合。儘管老邁的伯恩斯仍然能夠依靠無賴的球風將球從後場推進，但格利爾仍然下定決心，將他送走，釋放薪金空間。

重建似乎是鯊魚隊文化中不可觸及的禁詞，在近幾十年來，他們從來沒有考慮過重建的問題。即使他們這麼做了，他們也拒絕使用這個詞。格利爾設法通過伯恩斯的交易創造出一部分的薪金空間，以在未來為球隊補強。

在伯恩斯出走球隊的幾個小時後，格利爾迅速與雙向邊鋒林德佈洛姆（Oskar Lindblom）簽下兩年500萬的合同，並與其他三位年輕球員簽訂了合約。NFL記者庫爾滕巴赫（Dieter Kurtenbach）表示，新球員的打球風格簡直就是年輕時期的格利爾。