華體會20周年 羽球賽圓滿落幕

北加州華人文化體育協會今年滿20周年，羽球賽已圓滿舉行。（李競芬提供）

北加州華人 文化體育協會今年迎來20歲生日，以「華體20砥礪奮進」為宗旨，秉持傳統家旭在社區推動運動健身鍛鍊的風氣。華體會的各單項運動也陸續在進行，首場羽毛球大賽已於圓滿落幕。

北加 州華人文化體育協會副執行長兼羽毛球處處長雷蓉蓉表示，今年的華體會羽毛球大賽共有28隊團體報名參加，每隊12名團員，運動場有超過300人在場中間比賽。整個賽事次序井然，比賽從早晨9時比賽到晚上7時30分結束，非常順利。

她表示，此次比賽有幾項特點，一是事前準備工作非常充分，每周召開隊長會議，凡事大家共同決定。二、20屆華體會羽毛球大賽，新舊義工做出很大的貢獻，出色的高品質的工作，使比賽預期順利完成。三、總裁判長是國際羽聯的裁判，裁判從頭觀賞到結束，高度肯定主辦方及運動員的認真。有任何的問題都有裁判長判決，賽事中沒有發生任何糾紛。

另外，雷蓉蓉也說，此次比賽體現出多元化族群共同努力，例如，參賽的「The Wings」由來自六個不同國家族裔成員所組成，同心協力奪取冠軍。同時，賽事也彰顯了「友誼第一」，不同經驗的球員同場比賽，十分歡樂，且比賽水平相當高，大大超過以往的比賽。另一方面，團隊對抗都很友善，不論是計分數，判界內、界外球，交換對抗賽名單都非常合作，「（分數）大家都認為打得公平，開心，並致以謝意。」

北加州華人文化體育協會指出，這次賽事組委會由6人組成。在九個星期內，從無到28個隊參賽，組織義工團隊、培訓、賽中運作、頒獎牌、獎杯，義工從始至終出色完成，為2022華體羽毛球大賽留下美好的足跡與回憶。

比賽成績如下：Division。第一名：Apex Predators。第二名：Boba Bet。第三名：Trivalley Tiger。Division-2 A。第一名：Eagle Feather。第二名：Supersonic。第三名：喜羊羊。Division-2 B：第一名：The Winds。第二名：Arceus Ventures。第三名：Backhand Smashers.