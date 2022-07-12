「i台灣」窗口 提供僑青回台投資、就業就學等協助

「i台灣窗口專題座談」推廣單一窗口，服務僑青回台。（僑教中心提供）

北美僑社工作研討會在金山灣區僑教中心舉辦，來自美國、加拿大各地31位僑社幹部共聚一堂，其中安排「i台灣窗口專題座談」，邀請駐舊金山辦事處經濟組組長陳愛蘭、台灣科技新創基地矽谷 辦公室總監林茗歆、台灣就業 金卡辦公室共同負責人連以婷等人，在研討會中就投資 台灣、科技新創及就業金卡攬才留才等面向，與學員分享最新政策與案例，座談並由僑務委員會委員長童振源主持。

童振源介紹，i台灣窗口緣起於蔡英文總統2018年出訪邦交國過境美國洛杉磯期間，巡視洛杉磯文教服務中心並與台僑第二代年輕人座談時，與會青年代表提出希望獲取回台就業及投資等相關資訊，蔡英文便指示由僑委會設立單一窗口做第一線的受理服務。

僑委會後來透過政府跨部會及海外僑界青年領袖會談等會議的召開，與國內外政府、民間等各界人士就相關議題交換意見，獲得合作推動辦理「i台灣窗口（i-Taiwan Window）」。透過全球16處僑教中心設立i台灣窗口，強化對於僑青的諮詢服務功能，服務項目包括投資台灣、赴台就業、就學及居住的資訊提供及轉介。

經濟組組陳愛蘭在講座中介紹投資台灣的機會優勢、單一投資窗口與客製服務、Contact Taiwan人才媒合等各項政策方案。林茗歆則說明台灣新創環境、科技新創基地、國際新創串接、引進、募資、拓展國際市場及數位行銷等，並介紹去年新成立的「台灣科技新創矽谷基地」，搭配科技組與矽谷三家律師丶會計師事務所，以及策略合作夥伴單位，正式啟動台灣新創赴美落地支援服務。

連以婷從台灣透過視訊連線，說明台灣就業金卡是台灣為了吸納外國專業人才所設計，同時協助這些專才建立與台灣在地的連結，也可視為從工作領域到生活層面漸次地融入而推動的專案計畫。

座談中來自紐約、沙加緬度、矽谷、橙縣及加拿大多倫多的僑社領袖，都分別就單一投資窗口的功能、提升台灣在國際投資市場競爭力及就業金卡與台灣其他居留文件的效力順序等議題，發表詢問與討論。國策顧問邱俊邦、北美台灣工程師協會、矽谷台美產業科技協會、舊金山灣區台灣商會、中經合集團投資合夥人黃君耀等相關領域社團及人士，也就台灣新創、投資發展與期許交換意見。