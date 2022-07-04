陳文成命案41年 北加僑界籲公布真相

陳文成命案至今已經41年，北加僑界呼籲追查真相。（記者李榮／攝影）

發生於1981年的陳文成博士離奇死亡案件，至今仍真相未明。北加州 台灣論壇7月3日集會，呼籲蔡英文政府能夠盡速公布陳文成事件的史料與調查，查明真相並追究當事人的責任，同時也給家屬一個交代。

今年是陳文成事件41周年，陳文成當時是卡內基美隆大學（CMU）統計系助理教授。1981年5月陳文成帶著全家由美國返台探親，7月2日時被警備總部人員帶走，隔日清晨被人發現陳屍於台大研究生圖書館旁。那時政府聲稱陳文成是畏罪自殺，然而陳文成的親友指控陳文成遭到政府殺害。

「陳文成遇害時只有31歲，生命就此殞落，但真相到今天還沒有公諸於世！」北加 州台灣論壇總召集人、僑務委員李漢文指出，陳文成事件是政治謀殺，當局在受到媒體與輿論的質疑與壓力後，卻稱陳文成是畏罪自殺，凸顯那時的社會氣氛與問題。然而，更讓人無法接受的是，該事件發生至今已經41年，但是直到目前還沒有能將真相公諸於世，「我們非常痛心，哪一個案子在發生41年之後，真相還是不能公布的呢？」

李漢文進一步指出，民進黨 執政以後進行轉型正義，也替228事件、美麗島事件平反，但不解為什麼陳文成博士的命案至今還是沒有真相，「遇難的真實情況是什麼？誰弄死了陳文成？兇嫌是誰？這些不能公布，是非常奇怪的事情。」

李漢文並說，調查該案的警備總肯定要負責任，希望台灣社會能夠持續監督，轉型正義也要持續，不能只是在紀念日對這些悲劇進行悼念，而是真正要將發生經過與兇手公諸於世。

台灣志工社執行長王淑梅則表示，她14歲就來美國， 以前不知道陳文成的事件，後來聽說此案，心裡非常的震驚，甚至哭了出來，「一個菁英會莫名其妙死了？這似乎是共產極權國家才會發生的事情。」她認為，陳文成不明不白被謀殺，事隔多年人民至少應該有權利知道真相，政府應該把真相調查出來。

南灣同鄉會副會長陳俊成指出，回顧當時的政治環境，類似陳文成的案件其實不少，但是陳文成案是指標案件，因為有媒體的參與及關注，特別受到矚目。不過很遺憾，整件事情到今天還是沒有完全的公開，「41年了，應該給家屬與社會一個交代。現在執政的政府，要能夠把資料還原，把事情講清楚。否則，（涉事）的人都慢慢年長、甚至過世，真相愈來愈難釐清。而事實上，對於社會來說，能知道真相，對於撫平過去的傷痛有莫大作用。」

聖荷西台南姐妹市協會會長薛美英回憶，陳文成事件發生後在海外引起廣泛討論，當時很多海外鄉親都是留學生，內心的凝聚力很強，很關心台灣的發展。然而，沒想到過了這麼久，案件都還沒有解決，「我覺得小英應該要下手處理，她是一個能幹的領導者。這事情已經拖了幾十年，還要拖多久？」

台灣論壇執行長李茂程呼籲，國家應該要給家屬交代，甚或是給家屬國家賠償，「民進黨應該要替國民黨，替陳文成平反。」

參加會議的王者洸與李萍萍等人也說，台灣那時政治事件很多，陳文成案、林宅血案、江南案一個接著一個，都可以看出是後面有人在操作。期待政府早日查明真相，給家屬與社會一個交代。