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海外青年文化大使獻藝 台灣僑青體驗傳統民俗

記者李榮／洛斯阿圖報導
FASCA學生到台美公民聯盟旗下舉辦的夏令營展示傳統民俗。（記者李榮／攝影）
FASCA學生到台美公民聯盟旗下舉辦的夏令營展示傳統民俗。（記者李榮／攝影）

金山灣區僑教中心安排海外青年文化志工大使協會（FASCA），到台裔美國公民聯盟旗下「引領青年前進（Leading Youth Forward，LYF）所主辦的TACL-LYF夏令營交流。在諮詢導師劉麗鋓及FASCA小組指導老師鄒尚文、陳麗玲帶領下，FASCA學員穿著整齊黃色的制服前往TACL-LYF夏令營舉辦地洛斯阿圖綠野山莊，表演及教授民俗技藝，受到該夏令營120位學員歡迎。藉由表演及教學，讓參加營隊的台裔青年，體驗傳統民俗文化。

當日活動在海外青年文化志工大使同學表演舞獅，以及隆隆的鼓聲之下揭開活動的序幕，兩頭獅子舞動象徵喜氣和好運。主辦單位介紹，五彩繽紛的扯鈴是傳統的民俗技藝，也是歷史悠久的童玩之一。參與表演的扯鈴隊在熟練的技巧下演出，生動有趣，獲得在場的夏令營學員及老師讚賞與歡呼。接著多項雜耍表演也讓在參加夏令營的台裔子弟看得目瞪口呆、大聲拍手。

海外青年文化志工大使協會大隊長蔡秉諺表示，到訪TACL-LYF夏令營目的是表演舞龍、舞獅、扯鈴還有雜耍，隊員們過去經過長久的訓練，無論在技藝、熟練度大家表現的都很好。劉麗鋓、鄒尚文及陳麗玲表示，看到成員們各個表現優異，能夠把傳統文化民俗技藝傳遞下去，實在非常開心，希望能藉由表演及教學，讓更多青年體驗傳統民俗文化。

觀看表演之後，夏令營學員分為三組，分別學習舞獅、扯鈴和雜耍。FASCA同學詳細解學習的重點，也分享他們練習的經驗。夏令營學員除了聽講以外，同時也實際演練，很快就達成入門的狀況，成功吸引夏令營學員對民俗技藝的興趣與喜愛。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，為吸引僑青參與僑社，促進世代傳承，僑務委員會積極推動各項僑青政策，希望能強化台灣與僑青連結、促進金山灣區青少年團體間橫向交流。這次特別安排FASCA至TACL-LYF營隊，透過民俗技藝表演及教學，與參與TACL-LYF營隊青少年進行表演及教學交流活動，希望讓更多台裔子弟瞭解傳統民俗文化。莊雅淑也鼓勵營隊青少年未可加入FASCA行列，一起參與僑社及公益活動。

灣區 美國公民

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