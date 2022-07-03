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AI智能調飲 從手搖飲找靈感 徐浩哲鼓勵新創公司來矽谷發展

記者李怡、數位編輯孫愛薇／灣區報導
人工智慧調飲機創辦人徐浩哲，熱愛動手做東西，從而踏上創業之路。（數位編輯孫愛薇／攝影）
人工智慧調飲機創辦人徐浩哲，熱愛動手做東西，從而踏上創業之路。（數位編輯孫愛薇／攝影）

百睿達（Botrista）創辦人徐浩哲（Sean Hsu）以台灣人最熟悉的「手搖飲文化」做為創業靈感，將手搖飲料結合AI人工智慧，研發出智能調飲機器人（Drinkbot），原本一杯手搖飲要花費人工五到七分鐘，改用自動調飲機後，一杯不到30秒就完成，不僅可以完美調出飲料比例，還能大幅減少人力成本，解決目前飲料店高度人力需求的痛點。

這不是徐浩哲第一次創業，他從小就非常喜歡動手發明，就學時也參加不少發明競賽，獲獎無數，來美後也曾獲得美國發明獎。而他這次自動調飲機的創業啟動金，也是將獎金及之前創業獲得的第一桶金一起用上。

智能調飲機器人可結合Doordash和「日出茶太」（Chatime）等品牌，從消...
智能調飲機器人可結合Doordash和「日出茶太」（Chatime）等品牌，從消費者下單、飲料製作、外送到府，是全美第一個新型手搖飲「一條龍」模式。（數位編輯孫愛薇／攝影）

在產品製造設計的過程中，團隊比較過不同國家的商品研發能力，最後選定在台灣設計製作。為此，其中一位創辦人甚至舉家搬回台灣居住兩年，就是看上台灣優異的軟硬體人才，以及完整製造業生態。經過兩年多的研發製作，這台完全由台灣生產製造的智能調飲機器人，才成功在美上市。

創業並不是一路順利，產品正要上市時，就遇到新冠疫情，許多店家撐不過而倒閉，市場狀況極度不明朗，想不到危機也是轉機，因為疫情導致人力極度缺乏的餐飲業，反而成為智能調飲機器人切入市場的契機。目前Botrista已與100家餐廳簽下合約，未來這100家店裡都將提供迷你手搖飲的服務。

智能調飲機器人操作直覺，只需要幾個按鍵，30秒內就能完成一杯飲料。（數位編輯孫愛...
智能調飲機器人操作直覺，只需要幾個按鍵，30秒內就能完成一杯飲料。（數位編輯孫愛薇／攝影）

不只是餐飲業，現在徐浩哲更把商品拓展到其他服務產業，知名平台DoorDash也在自有的雲端廚房放置智能調飲機器人，全美首見結合消費者平台、飲料品牌、調飲機的販售模式，今年6月正式在矽谷紅木城（Redwood City）為民眾服務，未來手上的一杯手搖飲可能不再是人工手搖，而是機器手搖。

從台灣特有的珍奶文化出發，結合AI人工智慧的新創公司，從台灣的廠房一路走向國際，現在更斬獲2021年「全美餐飲協會展會」的「廚房創新大獎」。這個獎項大多只頒發給國際品牌廚具公司，徐浩哲的公司是少數獲得此項獎項殊榮的新創，對公司而言，不只是鼓勵，更多的是美國市場對於台灣新創的肯定。

徐浩哲表示，矽谷擁有一個完整的創業產業鏈，對於新創的任何想法都保持開放態度。（數...
徐浩哲表示，矽谷擁有一個完整的創業產業鏈，對於新創的任何想法都保持開放態度。（數位編輯孫愛薇／攝影）

徐浩哲建議想投入新創事業的人，除了獲得家人的支持、找到合適和信任的創業夥伴外，可以先加入一個剛起步的新創，一路了解加速器、募資ABC輪等不同階段的事務，有助未來創業了解產業流程。所有的創業在前三、四年都是在拚搏階段，不太能看到成果，需要有家人、朋友還有投資人的支持，才能一路走下去。

手機也能下單購買出自人工智慧調飲機的飲料。（數位編輯孫愛薇／攝影）
手機也能下單購買出自人工智慧調飲機的飲料。（數位編輯孫愛薇／攝影）

對於矽谷特有的創業文化，他也提出，矽谷的新創環境得天獨厚，是因為二、三十年來，不斷有成功案例出現，所以投資方對於新創都有很高的信心度。如果在其他國家提新創想法，一般會被質疑是否能賺錢，提出不可行的種種原因，但是在矽谷的投資方，反而很大方的願意去嘗試不同的新創想法。此外，在矽谷，從投資、客戶、設計各方面的創業所需的資源都具備，已形成一個很成熟的創業產業鏈。他鼓勵所有新創公司，都可以來矽谷發展。

人工智慧調飲機所製作的飲料也相當美味可口。（數位編輯孫愛薇／攝影）
人工智慧調飲機所製作的飲料也相當美味可口。（數位編輯孫愛薇／攝影）

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