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APAPA提高公民領導力 推出API Next全年實習

APAPA總部
亞太公共事務聯盟（APAPA）為了在亞裔美國人社區內提高公民參與度、培養青年領導力，不懈努力，圖為API Next於2021年暑期實習獲發證書。（APAPA總部提供）
亞太公共事務聯盟（APAPA）為了在亞裔美國人社區內提高公民參與度、培養青年領導力，不懈努力，圖為API Next於2021年暑期實習獲發證書。（APAPA總部提供）

亞太公共事務聯盟（APAPA）為了在亞裔美國人社區內提高公民參與度、培養青年領導力，不懈努力，推出API Next全年實習計畫，而這項計畫也成了亞太公共事務聯盟的核心使命。

2021年冬季，亞太公共事務聯盟已連續第九個月為API Next開展了集中式的「虛擬實習計畫」。這項計畫與過去亞太公共事務聯盟將實習生安排到民選官員辦公室工作的春夏計畫不同，這項計畫的實習生協助亞太公共事務聯盟總部（HQ）開展特殊專案和計畫，其中包括利用關係組織策略，以及協助亞太公共事務聯盟總部及其分會工作的各種研究項目，為全國 1300 多名新亞裔美國人學生選民完成登記。這些實習生也有機會為加州參議員Dave Min和州議員Cecilia Aguiar-Curry開展特別立法專案。

成功完成冬季實習計畫後，亞太公共事務聯盟宣布為API Next春季計畫進行的新規畫。過去亞太公共事務聯盟的實習生工作安排在夏季完成，但今年春天，亞太公共事務聯盟首次在春季立法會期間，將實習生安排到加州議會大廈工作。

從超過 65 個申請者中選拔出17名實習生，被安排到州參議員Jim Nielson、Nancy Skinner、Brian Dahle等人的辦公室，以及加州檢察總長邦塔（ Rob Bonta）的辦公室工作。此外，實習生們還參加了由亞太公共事務聯盟總部計畫小組舉辦的每周職業發展研討會，探討會的關鍵專案包括為 亞太公共事務聯盟的K至12年級亞裔美國人歷史倡議制定外聯及宣導計畫。

亞太公共事務聯盟為能夠開展如此成功的實習計畫深感自豪。實習計畫在過去一年裡發展成為了全年計畫，亞太公共事務聯盟非常高興能夠見證這一歷程。

隨著代表亞裔美國人的民選職位不斷增多，亞裔美國青少年會發現自己在方方面面融入這個社會，亞太公共事務聯盟全國分會超過41個，他們驕傲地為各個地區的亞裔美國人社區服務。在每個新分會中，年輕的學生們都可以在團隊環境中工作，並從職業發展研討會中獲益，這會幫助他們在未來成為政府、各行各業以及社區參與的領導者。

亞裔 實習計畫 加州

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