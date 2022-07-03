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讀者投書／寮國美國人和苗人美國人（三）

李元慶

下面說苗人的情況。

苗人在歷史上一直受寮國政府欺壓，被認為是外來戶，他們的確是屬於主體在中國的苗族人。但是他們英勇善戰，二戰中幫助法國人和寮國打過日本人，最後他們被寮國政府承認，在1947年被接受為寮國公民。

二戰後，法國人想重新控制前法屬印度支那，可是越南和寮國人自己不幹了，想要真正的獨立。苗人站在了法國人的一邊，前面提到的王寶（那時候他還不是將軍）曾經帶領500名苗人去越南幫助法國人奠定邊府戰役，雖然最後是法國人失敗告終。

但是苗人保持了自己的實力，王寶開始宣布效忠新獨立的寮國王國。他是唯一的皇家部隊中的苗人將軍。

前面說了，他的地盤在苗人山區，得到CIA的支援，開始對抗越南人民軍和寮國的巴特寮，特別是騷擾胡志明小道，後者讓美國人很頭痛。

苗人投靠美國人帶來的損失也是非常慘重。在北越和寮國巴特寮的圍剿下，預計有3、4萬苗人士兵被打死，還有兩、3千人失蹤。有人甚至估計1/4的苗人成年和青少年男性在印度支那戰爭中喪命，這也是美國在印度支那「秘密戰爭」的血淚史。

不過老美沒有忘記老朋友。在1975年的當年，王寶將軍拒絕富馬首相要求他同巴特寮合作，扔掉了衣服上的將軍星章，與他的2500名軍人和家屬被空運到泰國的軍事基地。以後美國持續幫助，一共運出來10多萬。目前苗人在美國是30多萬，在寮國還有60萬。

苗人在明尼蘇達人最多，大家應該知道員警在明尼蘇達市執法過度，導致黑人死亡，引起轟轟烈烈的「黑人的命也是命」運動的4名警官中就有1名是苗人。我看到新聞，他的律師要求立馬釋放，不承認任何犯罪。還有主要負責的白人警官的太太，也是苗人，她曾經被選為「明尼蘇達太太（Mrs Minnesota）」。

對於在美國的苗人來說，王寶將軍相當於他們「國父」般的領袖。王寶到了美國後並不甘心，他一直想著要打回寮國去。

2007年6月4日，美國菸酒槍械局出動200多名探員出擊，逮捕了包括77歲王寶在內的一批加州中央河谷地區的苗族社區知名領袖，以及1名經歷過越戰的美國退休軍官哈裡遜·傑克。罪名是他們擬購價值980萬美元的武器，包括自動步槍、槍彈、地雷、手榴彈、C-4炸藥、肩托式「刺針」導彈、以及反坦克火箭等。這些爆破性強的軍火，預定6月12日和19日運往曼谷，再安排潛運入寮國，與已經滲透入寮國軍政機關的同黨裡應外合，發動襲擊，從而推翻已統治32年的巴特寮政權。

越南 印度 黑人的命也是命

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