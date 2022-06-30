中美珠心算學會檢定頒獎 3學生達10段

中美珠心算學會舉辦檢定考後的頒獎儀式。（記者李榮／攝影）

長期在社區推廣珠心算文化的中美珠心算學會，日前在南灣華僑文教中心辦理第29屆珠心算檢定證書和獎學金頒獎典禮。當日吸引通過檢定合格的學生和學生家長近400人參加，也是中美珠心算學會在新冠肺炎疫情 以來的大聚會。包括貝律耶薩學區委員暨前加州眾議員 朱感生、周雲菊夫婦，學會顧問王賢君及多位僑教代表等都到場為學生們祝賀與鼓勵。

中美珠心算學會會長周雅莉祝賀學生成功挑戰目標，也希望大家再接再厲向上提升。朱感生表示，學習珠心算是終身技能，呼籲家長共同努力，給學生創造更美好的前途。王賢君道賀學生的成就，祝福大家保持開放的心態，持續學習，也相信努力必有好結果。

今年中美珠心算學會珠算檢定有三位學生Natalie Hii、Lauren Siopack、Nathan Hii達到珠算十段高峰。學會表示，三位學生是所有學生們的模範與榜樣，期待其他學生向他們學習。朱感生代表頒發學會的十段獎學金給這三位學生。

三位學生各自發表感言，感謝老師與家長的教導與支持。三人指出，學習不僅是「速度與準確」，更是「堅持、不放棄」，感謝參加國際競賽並給了他們開拓視野的機會，而學會的頒獎鼓勵更是他們努力學習的原動力，也可以在學習過程發現樂趣並培養自我管理實踐力。

學會頒發學習績優獎學金，得獎者包括：Allyson Lee、Ezra Moh、Ashley Siu、Caden Tan、Andrea Wen、Zihao Zeng、Chloe Lee、Olivia Jia Xuan Mou、Malik Wu、Ziyang Zeng、Yisin Lim、Lucas Lee等12名學生。學會表示，這些學生都是持續向自己挑戰、努力不懈，才有豐碩的進步成果。

王賢君頒發社區服務表揚狀給Aaron Cheung、Agnes William、Allyson Lee、Ashley Siu、Lina Lee、Martin Leung、Natalie Hii等七位學生，謝謝他們社區服務的付出和貢獻。