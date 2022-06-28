灣區華運會獎牌印「China」惹議 主辦單位對挑起敏感神經道歉

華運會的單項競賽持續在舉行，獎牌也陸續發出。（本報檔案照片）

金山灣區華人 運動大會（華運會）是海外最大的華人運動賽事之一，每年都吸引上千人參加，今年的單項運動已陸續舉行，並預計7月初舉辦聖火點燃開幕儀式。但近日卻傳出，華運會已發給優勝選手的運動獎牌上，因為印有「China」字樣，挑起部分僑界鄉親的敏感神經，向主辦方抗議。

對於這次獎章引起的爭議，金山灣區華人運動大會主任委員王進德發出聲明解釋，這次的獎章因為是中國製造進口，後面印有China字樣，造成觀感不佳他個人概括承受、道歉；目前獎章已經停止使用並要求回收，將重新製發。

今年先前發出的獎牌上，有一面中間寫著選手參加第三十八屆金山灣區華人運動大會的名次，以及中華民國 僑務委員會、中華民國教育部體育署、2022金山灣區華人運動大會敬贈。而引發爭議的則是在獎牌下面，印有「CHINA」字樣。

引發爭議的獎牌，因是中國製造，底下印有「CHINA」字樣。（王進德提供）

王進德27日受訪時指出，過往華運會的獎牌都是在台灣製作，但新冠肺炎疫情開始後，因為物流與贊助商改變，改為在灣區當地訂購，「我們沿用去年廠商，今年沒有標新立異找新廠商，希望事件盡快平息。」

他指出，對於這次華運會頒發獎章背面印有China字樣引起不良觀感，自己誠摯表達歉意，也希望整個事件由他個人概括承受，不要扯入其他人，一切以僑團和諧為重。

他了解此事的敏感，尤其獎牌上面不是印「Made in China」，而是只印了「China」，引發討論。他自己先前沒有特別注意，已經代表道歉，並且希望大家不要過度解讀，「整件事肯定不是我們的原意。這是一個瑕疵，但絕對沒有政治意義。華運會是沒有政治立場的運動大會，希望藍、綠背景的僑界人士，都以國家為重。」

對於此爭議，華運會與王進德發出聲明道歉，並提出三點說明：一、感謝各界對第三十八屆金山灣區華人運動大會支持，本運動大會向以透過運動賽事，凝聚僑胞向心，共同支持自由民主的中華民國為宗旨。

二、為鼓勵參與各賽事得獎選手，本運動大會援例委請此間廠商製造獎章乙批運用，經洽承包廠商表示，因奬章商品係中國製造及進口，爰於獎章背面印有China字樣。

三、鑒於本事件已造成各界不佳觀感，謹代表本運動大會誠摯向各界表達歉意，本大會已立即停止使用該批獎章，並重新製發獎章更換，祈請各界慮及本大會「以賽事凝聚僑心，以運動支持自由民主中華民國」之良善宗旨，繼續給予指教及支持。