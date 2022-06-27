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屋崙華埠社區促進會 獲社區和平獎

記者劉先進／聖利安住報導
州眾議員米婭·邦塔（左二），最近頒發社區和平獎給屋崙華埠社區促進會（OCIC）。華促會執行總監李嘉欣（右二），華促會籌委會副主席甄國輝（右一），秘書鄧康杰（左一）、委員彭一玲（中）出席活動。(彭一玲供圖)
州眾議員米婭·邦塔（左二），最近頒發社區和平獎給屋崙華埠社區促進會（OCIC）。華促會執行總監李嘉欣（右二），華促會籌委會副主席甄國輝（右一），秘書鄧康杰（左一）、委員彭一玲（中）出席活動。(彭一玲供圖)

轄區為屋崙、聖利安住等地的州眾議員米婭‧邦塔（Mia Bonta），最近頒發社區和平獎（Community Peace Award）給屋崙華埠社區促進會（OCIC）。

華促會執行總監李嘉欣，以及華促會籌委會副主席甄國輝（Hal G Gin）、秘書鄧康杰和委員彭一玲等出席活動。華促會將管理華埠互惠區範圍內每年122萬的地產評估費，資金將用於緩解華埠的治安、遊民、衛生、品牌宣傳等問題。

州眾議員米婭·邦塔（左二），最近頒發社區和平獎給屋崙華埠社區促進會（OCIC）。...
州眾議員米婭·邦塔（左二），最近頒發社區和平獎給屋崙華埠社區促進會（OCIC）。(彭一玲供圖)

頒獎詞說，面對社區中新的緊張關係和挑戰，大家重新構想公共安全的運動取得重大進展。許多本地的團體和聯盟竭誠合作，加倍努力，遏制社區暴力和建立社會凝聚力。屋崙華促會積極改善社區，找出解決方案，就是這樣一個團體。華埠企業在疫情期間遭遇第一波商業損失，當時人們由於仇外和錯誤的信念而不敢光顧華埠企業。華埠在針對亞裔的仇恨中遭第二波困境，當時長者、居民和小企業在逆境中成為看似毫無意義的暴力目標。華促會站出來迎接挑戰，透過培訓和派遣社區大使，利用活動管理，在華埠文化區周圍促進小企業。在社交媒體支持商戶，並協調華埠的眾多志願者工作。華促會已經幫助社區更接近其願景：一個安全，乾淨和充滿活力的社區。

聖利安住市長卡特（Pauline Russo Cutter）說，謝謝米婭傾聽有關公平、多樣性、代表性的聲音，通常這種聲音不一定能聽到。「有這麼多事情需要說出來，但也要給年輕人一個機會來解決問題。有時事態容易令人憤慨，但解決方案卻很難得到。如果我們不打算在解決方案上努力，憤怒有時會被誤導。我剛剛在市長會議上談到槍枝暴力和持槍權利等問題。每天我拿起電話，看到有人被槍支傷害。我們需要解決這個問題。」

米婭說，祝賀當天的獲獎者，「你們是州議員在沙加緬度和本地區所做工作的靈感來源，也是我們尋求在全州推廣的想法和政策的靈感來源。」

她說，雖然疫情吞噬了大部分生活，但地區還有其他挑戰，大家長期以來一直在與住房危機、警員暴力、對非裔和棕色人種所在的學校和社區投資、和其他不公正現象導致的犯罪行為作鬥爭。

華埠 屋崙 疫情

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