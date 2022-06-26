讀者投書／寮國美國人和苗人美國人 （二）

李元慶。(李元慶供圖)

60年代也是北越積極爭取統一國家的時期。美國不希望共產黨的北越吞併親西方的南越，開始扶持和援助南越。這個時期的「胡志明小道」十分活躍，北越每天可以向在南越的共產黨遊擊隊運送幾噸到幾十噸的武器彈藥，還有遊擊隊員。

胡志明小道實際是五條通道，大多在寮國和柬埔寨靠近越南 的山區。彈藥和卡車多是中國援助，據稱中國政府前前後後給了十萬輛，被炸了的有一半。

美國千方百計地要阻撓這條通道。他們一邊狂轟濫炸，一邊扶持親美國的當地隊伍進行地面干擾。那時候還沒有定向炸彈，不長眼的炸彈炸死炸傷成千上萬名無辜老百姓，至今還有許多未引爆的炸彈。美軍在寮國扔的炸彈超過了在越南和柬埔寨的，應該是因為胡志明小道在境內最長的原因吧。

至今為止，寮國仍然是被扔炸彈最多的國家。美國在1964到1973年之間，一共扔了2.7億枚炸彈， 其中8000萬枚沒有爆炸。美國總統歐巴馬2016年訪問寮國時答應在已經花費1億元的基礎上，再增加9000萬，用來排除未爆炸彈的工作。

培養當地地面部隊中，山區的苗人王寶（Vang Pao）被選中。此人雖然在法國人退出後有了寮國皇家 部隊的少將軍銜，但是他手下的部隊都是苗人子弟兵，屬於半獨立性質的。這夥計的胳膊老是朝外拐，他也曾經帶兵幫助法國人，後來被寮國皇家部隊收攏。

王寶帶著苗人部隊，得到CIA的培訓和武器彈藥供應，屬於當年美國在印度 支那「秘密戰爭」的重要一部分，不斷地騷擾胡志明小道，打擊北越的運輸部隊。美國CIA給王寶打保票，無論戰爭結局如何，一定不會忘記老朋友的。王寶的軍隊從開始的9000發展到後來的4萬人。

這個時期，在寮國內有三種實力抗衡制約，而且都是皇家的「親王」們領銜。有親共產黨、中國和北越支援的巴特寮，還有親美派和中間派。他們共同成立聯合政府，君主還是國王西薩旺馮。巴特寮有著自己隊伍和地盤，這與當年國共合作差不多吧，表面在一起成立國共政府，私下是各自有隊伍，以及控制的地盤。不過人家寮國是三方，中立的梭發那富馬親王擔任首相。

得到中國和北越支持的巴特寮部隊一直攻打苗人，這也是幫助越共，同美帝抗衡。

後來美國被印度支那的捲入搞得焦頭爛額，國內反戰浪潮高漲，要求美國撤兵。這就有了1973年的巴黎協議，美國答應撤出印度支那。大家應該記得美國的季辛吉為此獲得了諾貝爾和平獎，而北越的黎德壽拒絕接受，因為國家還沒有統一。巴黎協議實際上已經是美國認輸了。

到了1975年4月，北越攻打下了西貢。同一時期，寮國的巴特寮開始向首都進軍。

不過巴特寮採取的是溫和的方式改變政權。大勢所趨，寮國皇家軍隊和聯合政府採取了不戰而屈的政策，巴特寮沒有動槍砲就占領了首都萬象。

親美國的政府官員，和有點錢的都害怕了，前車之鑒有了中國和越南。他們紛紛打點細軟，通過湄公河轉移到泰國避風避難。

開始巴特寮的確溫和，承認私有制，甚至承認國王。但是幾個月後，開始清洗原政府人員，廢除王位，成立了社會主義的寮國人民民主共和國。寮國皇室撤出皇宮，被安排在別處。可是後來巴特寮對皇室老是不放心，害怕效忠國王的勢力捲土重來。以後乾脆秘密關押，寮國的皇室家族逐漸死亡消失了。原來聯合政府首相也發放到「革命老區」勞動改造，最後死在那裡。

巴特寮和以後的寮國政府中，表面是蘇發怒馮親王，真正的核心人物是凱山‧豐威漢。他大權在握幾十年，是寮國的毛主席、金日成，或者卡斯楚，一直到1992年去世。到現在寮國還是將「凱山‧豐威漢思想」與馬列主義並列，如同中國的馬恩列斯毛、朝鮮的馬恩列斯金差不多。不過現在看來中國有希望再加上一尊先生。

應該說凱山豐威漢不像柬埔寨布林布特那樣激進，比較溫和。寮國甚至在70年代末就開始放棄農業集體化，調整經濟政策，放寬對自由市場和商品流通的限制，這也是後來美國與寮國關係緩和的原因之一吧。這些年來美國撥款幫助寮國清掃當年美國轟炸留下來的炸彈，歐巴馬成為美國第一位在任總統訪問了寮國。那些炸彈至今還影響著老百姓的正常生活，幾十年來成千上萬的人被遺留下來的炸彈炸傷炸殘炸死。

在1975年美國只接受了800名寮國難民，美國開始不情願接受跑到泰國的寮國人，認為他們主要是經濟難民，在國內並沒有危險。

可是第二年凱山豐威漢的巴特寮開始變臉，清洗鎮壓開始，美國對寮國難民的大門也正式打開，1976年接受了一萬人，在1979到1981年的三年中，接受了10萬。以後速度和人數減緩，美國安排寮國難民一直到90年代初期。

寮國人多分布在加州、德州、還有明尼蘇達和華盛頓州。