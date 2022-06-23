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新冠疫情嚴峻 華運會取消分列式 7/9聖火點燃儀式照常

記者李榮／密爾比達報導
華運會將在7月9日在僑教中心點燃聖火。（記者李榮／攝影）
華運會將在7月9日在僑教中心點燃聖火。（記者李榮／攝影）

疫情依然持續，近來僑界有不少人士群聚後得到新冠肺炎，金山灣區華人運動大會22日晚間宣布，為求安全與謹慎，原訂於7月24日舉辦的分列式將忍痛取消。而7月9日在南灣僑教中心舉辦的華運會聖火點燃儀式，則會照常舉行，當日邀請到中華民國僑務委員委員長童振源前來共同點聖火，並慶祝僑委會90周年慶。

金山灣區華人運動大會主任委員王進德表示，華運會的分列式是每年華運會開幕式中最壯觀、也是最盛大的活動，今年的開幕式場地原先也已經預訂好，不過因為疫情的關係，再多次考量後決定取消舉辦分列式。原訂於當天的田徑比賽也一併取消，而通常在開幕式同天舉行的親子活動，以及民俗技藝等項目，則另訂於其他日舉行，成為華運親子日。

他進一步表示，華運會今年已經舉辦了壘球、保齡球、羽球等多個單項比賽，這周六也還有高爾夫球賽，多數的單項運動都還是會在嚴格的防疫之下舉行。接下來也還有國際標準舞、摔角等多個項目，歡迎僑胞參加，繼續支持華運會。

王進德說，雖然24日的開幕式停辦，但是華運會的開幕儀式會併到7月9日早上10時到12時的聖火點燃儀式中舉行。當日點燃聖火後，還會有一些特別的驚喜儀式，並且帶著聖火在僑教中心附近繞跑一圈，象徵華運會手牽手、心連心，承先啟後推廣運動風氣的傳承。

王進德也表示，這次僑務委員長童振源將到灣區參加華運會聖火點燃儀式，而且同時也慶祝僑委會90周年，已經有不少外地的僑領也會到舊金山灣區共同參與。在聖火儀式的前一天、7月8日晚間，會有一個歡迎的活動，歡迎僑務委員長的到來，並且趁機慶祝僑委會90周年。

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