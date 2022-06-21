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中華文化夏令營成果發表 笑聲不斷

記者熊移山／密爾比達市報導
北加州中文學校聯合會主辦的「中華文化夏令營」在6月17日舉辦成果發表，會後全體合影。(記者熊移山／攝影)
北加州中文學校聯合會主辦的「中華文化夏令營」在6月17日舉辦成果發表，會後全體合影。(記者熊移山／攝影)

加州中文學校聯合會主辦的「中華文化夏令營」6月17日舉辦成果發表。雖然只是短短一個星期的課程，在講師及助教們寓教於樂帶領下，學生們將自己所學的民俗體育、舞蹈呈現在自己的父母面前，現場歡笑聲不斷，家長們看見孩子能快樂的接觸並學習到中華文化部分內容都感到相當滿意。

首先從夏令營分組名稱就可以知道是新世代的創意，他們分別是「炸雞排」、「臭豆腐」、「車輪餅」。活動由傳統戲曲文化課講師李娜亞主持，她一一介紹各組學生出場表演，從舞獅、扯鈴、走秀到傳統戲劇的演出。雖然生疏，但同學們的落落大方也贏得不少掌聲，特別是扯鈴，學生多則上過四堂、少則兩堂課，但是已經能做出多種變化動作，讓在台下的父母是驚呼聲連連。

傳統戲曲講師李娜亞親穿「小腳鞋」帶領學員們表演京劇中經典的「飛天13響」，贏得掌...
傳統戲曲講師李娜亞親穿「小腳鞋」帶領學員們表演京劇中經典的「飛天13響」，贏得掌聲連連。(記者熊移山／攝影)

扯鈴老師陳麗玲表示，一、二年級的小朋友手指控制還不是很好，所以大概只能學到基本動作，但是七歲以上的孩子是最適合學扯鈴，四天就能上手七個動作，這種成就感會讓孩子更有興趣接觸扯鈴。

「車輪餅隊」的舞獅表演，則是由高齡80歲的鄒尚文帶領自己在海外青年文化大使(FASCA)教出來的青年學生一起指導這群孩子，頗有世代傳承的意味。另外舞蹈老師王淑美指導每一班的有氧舞蹈，活力十足。活動的壓軸則是傳統戲曲表演，講師李娜亞也親穿「小腳鞋」帶領學員們從京劇練習發聲的「喊嗓子」到「腿部基本功」、「飛天13響」，也逗著現場家長們樂不可支。

北加州中文學校聯合會長李亭儀也特別感謝來自海外青年文化大使(FASCA)的志工，...
北加州中文學校聯合會長李亭儀也特別感謝來自海外青年文化大使(FASCA)的志工，才讓這次活動圓滿成功。(記者熊移山／攝影)

北加州中文學校聯合會長李亭儀表示，聯合會成立的宗旨除了著重在海外僑校的發展外，如何在玩樂中灌輸中華文化的種子也是每年暑假的重點項目。金山僑教中心主任莊雅淑、僑務委員李文雄及魏德珍都到現場觀禮，並肯定北加州中文學校聯合會固定舉辦這類文化活動和體驗，才能讓海外僑胞的下一代有機會跟台灣產生更多的連結。

成果發表會除了動態演出外，也有靜態展示，小朋友做的創意卡片也讓家長們會心一笑。(...
成果發表會除了動態演出外，也有靜態展示，小朋友做的創意卡片也讓家長們會心一笑。(記者熊移山／攝影)

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