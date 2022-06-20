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應對氣候危機 聖荷西設定到2030年實現碳中和目標

記者陳爍嘉／聖荷西報導
聖荷西市最大的溫室氣體排放來源是交通。（記者陳爍嘉／攝影）
聖荷西市最大的溫室氣體排放來源是交通。（記者陳爍嘉／攝影）

聖荷西市日前發布城市到2030年實現碳中和目標的新方向，並取消聖荷西市新開發建築的最低停車位數量限制。這是城市領導人為解決日益惡化的氣候危機而採取的最新舉措。

為了應對氣候危機，聖荷西市與彭博慈善基金會和自然資源保護委員會（Bloomberg Philanthropies and Natural Resources Defense Council）合作，採取了多項大膽的舉措用來加速聖荷西市應對氣候變化的行動和進程。市長李卡多和市議會一起設定了到2030年實現碳中和的宏偉目標，確定了四個關鍵的加速策略：轉向零排放車輛，降低20%的車輛行駛里程，尋找機會將以化石燃料為驅動的機器轉變為電動電器，用100%的碳中和電力為聖荷西市供電。

李卡多說：「採取策略加快實現到2030年實現碳中和的目標，並改革我們過時的停車位政策，是我們實現雄心勃勃的氣候目標過程中必須採取的行動，我們將為子孫後代打造一個宜居的星球」。

目前聖荷西市最大的溫室氣體排放來源是交通，市領導人準備從這個問題下手，在全市範圍內取消新開發建築最低停車位數量的強制標準。市長和議會還批准了一項交通需求管理條例 （Transportation Demand Management），旨在確保新開發項目開發商把部分錢投資給替代性交通方式的支持上，比如公交通行、自行車道和人行道、汽車共享等。

除了改革對開發商的要求，城市還將尋求新的交通發展，為市民提供更多能夠節能減排的出行選擇。市政府工作人員將在今年晚些時候向市議會提交一份新計畫，重新規畫聖荷西市的土地利用，打造更多適合步行的社區和經濟適用房。

聖荷西市議會的此次行動是該市於2018年實行的「氣候智能型聖荷西」（Climate Smart San Jose）計畫的一部分，這個計畫目的在於實現國際巴黎協定目標。為實現這一目標，目前聖荷西已成全美國電動汽車採用的領先城市，還安裝了33英里的新自行車道，人均屋頂太陽能部署方面在美國十大城市中排名第四，在能源效率方面排名第九，在完全無碳的住宅和商業能源組合方面排名第一。

聖荷西 汽車 投資

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