沙加緬度「山茶花獅子會」 張克莎接任主席

過去疫情一年期間，山茶花獅子會持續幫助弱勢群體，支持慈善事業。(本報檔案照，特約記者錢曉莉攝影)

沙加緬度山茶花獅子會（Camellia Lions Club）於本月9日晚間舉行第六屆年會活動，地點在沙加緬度Hong Kong Island，邀請社會各界賢達代表一起來支持公益。主席Eva Kunyu Zhou卸任之後，交由「獅子夫人」張克莎（Sasha Eastley）接任。

當晚6時酒會開始，隨後進入歡迎致辭、介紹來賓、效忠宣誓、禱告的環節。7時左右晚宴開始，就職典禮先由卸任的主席Eva Kunyu Zhou致辭，隨後由獅子會的地區總監Cat Gon致辭，再由新上任的「獅子夫人」張克莎發表就職演講，她同時也對山茶花獅子會新一年提出更具體的願景與實質行動計畫。

當晚的活動相當豐富，參與人員也可以一起唱卡拉OK，氣氛熱烈。世界各地都有獅子會分會，加州 首府地區的獅子會分會是其中的分支。但由華人創立，並全部為女性會員執掌的獅子會不多。山茶花獅子會的成立歷史並不久，但是一直積極參加很多沙加緬度當地慈善組織的活動，並且舉辦籌款或擔任義工等。

沙加緬度的山茶會獅子會於2017年成立，特色是會員全部由華裔女性組成，並致力於參與各式各樣的社區計畫，包括預防兒童飢餓、支持家庭虐待的受害者，並提供資金為視障人士訓練狗。過去也曾做過各種服務，包括支持受到山火 影響的家庭、扶持當地學校的貧困兒童、開啟沙加緬度食物銀行、青年服務中心等。

在過去的幾年裡，山茶花獅子會每年都會舉辦一次「山茶花之夜」慈善晚會，用籌集的資金來幫助婦女兒童、老人、或者有需求的弱勢群體，與國際獅子會宗旨完全一致：服務社區，履行人道主義，幫助不幸的人們，給他們帶來希望。

疫情兩年多以來，山茶花獅子會陸陸續續捐出許多口罩、免洗的洗手液給送餐機構Meals on Wheels以及麋鹿林的警察 局，感謝這些機構對於社區的服務。同時獅子會也在去年捐出了睡袋、食物等物資給山火中流離失所的災民。目前，山茶花獅子會也在持續幫助遊民和青少年的發展，也在戴維斯等地區舉行各種青少年、兒童等物資捐贈活動，協助沙加緬度地區發展得更好。