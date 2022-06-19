讀者投書／跋山涉水 只為身影不再被抹掉

5月12日，早餐過後，先去病在床上的市議員Margaret Johnson的家，敬獻鮮花和慰問卡。她是13位前輩的遺骨回葬Carlin市的幕後推手，在紀錄片「回家」中，能見到她的音容笑貌。我們不會忘記所有幫助過我們的人，厚道是我們的民族特性。

我們與麗珠大姐依依惜別，我們相約再見。鞠躬、握手、擁抱，我們向平凡人中的英雄致以最誠摯的敬意。麗珠大姐，你敦樸、厚道、善良、慷慨、無私，永遠是我們的楷模。

我們踏上歸途，高頂賓士繼續沿著80號州際高速一路向西。巍峨的崇山峻嶺再次向我們張開懷抱，遼闊的高原沙漠再次在我們車窗兩邊伸展。同樣的路途，同樣的山川，跳進我們的視線產生了不同的感覺。這是我們前輩灑過汗水和熱血的地方，它不再是冷的荒的，不再是遙遠而陌生的存在。和煦的陽光給了它熱情，5月的微風給了它親切。

遠處的山腰上，幾節火車頭首尾相接，拖著幾乎數不完的貨車車廂在行駛。太遠了，聽不見聲音，但「咣噹咣噹」車輪撞擊鐵軌的聲音似乎在撞擊我的耳膜，這聲音伴隨著勞動的號子，爆炸岩石的轟響，在我心中經久不息地迴蕩。這聲音從150多年前傳來，仍然是那麼激昂高亢，那麼震撼人心。

車行兩小時，我們在一個Picnic Area休息。這是荒漠中心一個小小的有水的綠洲，約200年前，向西進發的美國開拓者們曾在這裡安營紮寨。當時過了鹽湖城，向西開發主要有兩條小路，歷史上，往北的那條稱著Oregan Trail ，往西的那條稱著California Trail。兩條小路相比較，California trail更崎嶇，更艱險，它要穿越方圓幾十哩的無人荒漠，翻過海拔7000多英尺的內華達山脈。

路途中，嚴重缺水缺食物，拉大蓬車的牛和馬倒斃的以千計數，甚至還發生過人吃人的慘烈事件。休息區展示的幾塊畫板，生動地描繪了開拓者們的艱辛，其中一幅畫給我的印象非常深刻。陰暗的畫面上，天空掛著月亮，慘澹的月光中一頭老牛拖著大蓬車，泥濘的道路，一家五口在行走。當時過沙漠的時候，白天天氣炎熱，又缺水，開拓者只能晚上徒步，大人小孩都得用雙腳算計這漫漫長路。

由於他們是舉家遷移，大蓬車是被用來拉所有家當的，車上沒有人可以插腳的地方，再說拖車的牛和馬都已精疲力竭，不堪重負了。當代美國有許多勵志的故事，向西開拓者們昂揚的鬥志、無畏的勇氣和不屈的精神是最值得稱道的。

開拓者們把東部的經濟、文化、教育產業等帶到了西部，西部的面貌煥然一新。於是，東西部如何聯繫和結合成了急待解決的問題。當時的總統林肯積極推動修建這條橫貫美國東西的大鐵路，並簽署了有關法案。參於西線鐵路工程的勞動力，我們華工占85%，是主力，他們是有功之臣，他們的歷史功績再怎麼頌揚也不會過。

我們在雷諾午餐，沒時間在這造就富翁和窮光蛋的賭城餵老虎機幾個銅板，便又得趕路了。翻過Donner Pass，我們來到小城Truckee，這座小城占了我們約40多分鐘時間。Truckee依託鐵路，鐵路給這座小城帶來貨物、客流和興旺。

它得益於我們華工興建的鐵路，理應感恩戴德，但是美國歷史上臭名昭著的政治惡人就出產在這個地方。他們的眼睛瞎了，他們的良心餵了狗，全美排華的狂潮最先從Truckee掀起。

從1848年到1906年，美國大約有250個城鎮發生過暴力排華事件。成千上萬的華人被強行趕出家園，被殘酷放逐他鄉，被凶狠驅離美國，被無辜殘害致死。歷史有必要重溫，因為歷史健忘。我們訪問Truckee，不忘過去。陽光之下，時光之上，黑暗的歷史休想重現。

我們全體華裔 努力奮鬥，高歌前輩，就是要讓整個美國聽到我們的聲音，我們華裔是美利堅民族大家庭中不可或缺的成員，任何仇華排華，天必誅之，人必伐之。

與我同行的好友、詩人Charles，在旅程快結束的時候，滿懷激情地吟詠：

我們跋山涉水 只為讓歷史的列車 駛出時間的隧道 - 我們翻山越嶺 只為去仰望，你們 點燃炸藥的絕壁山腰 - 我們穿越曠野 只為把你們 撒下熱血的土地擁抱 - 我們日夜兼程 只為當兩個火車頭再次相遇時 你們的身影不再被抹掉

多鏗鏘的詩句，山川與之共鳴，大地與之呼應。我被詩的力量感動，只覺得眼睛發潮。

五天，約2000英哩，我們瀟灑走一回，順利回到了沙加緬度火車站。走出時光的隧道，我耳目一新，快樂無比，心情倍感振奮。感恩加州 牛仔宋敏，感恩導演 周敏，感恩競芬姐，感恩僑路基金會，在這亞太裔傳統月，是你們促成了這次歷史之旅、文化之旅、在我心中難以磨滅的成功之旅。