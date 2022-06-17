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國醫節26日登場 免費中醫義診

記者陳爍嘉／聖荷西報導
第93屆國醫節新聞發布會。（記者陳爍嘉／攝影）
第93屆國醫節新聞發布會。（記者陳爍嘉／攝影）

第93屆國醫節將於26日在加州大學-矽谷（California University- Silicon Valley）舉行。國醫節是由世界各地的中醫界人士組織而進行的慶祝活動，今年的主題是「優勢團結，挺進主流」。屆時組委會將為市民提供免費中醫義診、免費餐飲、太極表演，以及中醫發展史圖片展等活動。

川普前總統在2018年簽署了H.R. 6法案，立法通過了用針灸等替代療法治療慢性腰痛，取代鴉片類止痛劑的療法，為推動針灸在美國以及全世界的發展，促進人類的健康起到了推波助瀾的作用。今年4月底，「時代周刊」發表了一篇題為「為何針灸可以進入主流」（Why Acupuncture Is Going Mainstream in Medicine）的文章，為針灸中藥進入醫學主流吹響了號角。

加州大學-矽谷校長楊磊（Philip Yang）表示，「中醫藥界和社會大眾，應該抓住機遇，壯大中醫藥事業的發展，最終讓中醫藥事業挺進主流醫學領域」。

此次國醫節的義診活動將於26日上午11時至下午2時在加州大學-矽谷舉行。由多名中醫大學教授和專家帶領實習生坐診，涵蓋的治療項目包括痛症、慢性內科疾病、開方藥（不包括抓藥）、針灸、推拿等。同日下午2時到6時，大會會場將開啟國醫節慶祝大會及文藝表演。由美國中醫公會主辦的中醫發展史圖片展也將在當天展出。

佛利蒙市議員黃潔宜（Teresa Keng）表示，「希望藉著93屆國醫節，社區能通過義診等活動，更多地了解中國中醫文化，了解中西醫的不同」。

SAPA美中友好聯盟的執行主席Athena Liu介紹，全美現在約有6萬位中醫師，中醫診所有5000多家，其中大部分中醫師和中醫診所在加州。她表示，「中醫的學科非常多，但是現在只有針灸是立法了的，希望未來痛症、太極、氣功等中醫療法可以被立法，以後大家腰痛可以用太極治療，偏頭痛則採用氣功療法，失眠和抑鬱也可以用一套特別的呼吸方法來解除問題」。

加州大學 矽谷 醫學

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