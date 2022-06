國醫節26日登場 免費中醫義診

第93屆國醫節新聞發布會。(記者陳爍嘉/攝影)

第93屆國醫節將於26日在加州大學 -矽谷 (California University- Silicon Valley)舉行。國醫節是由世界各地的中醫界人士組織而進行的慶祝活動,今年的主題是「優勢團結,挺進主流」。屆時組委會將為市民提供免費中醫義診、免費餐飲、太極表演,以及中醫發展史圖片展等活動。

川普前總統在2018年簽署了H.R. 6法案,立法通過了用針灸等替代療法治療慢性腰痛,取代鴉片類止痛劑的療法,為推動針灸在美國以及全世界的發展,促進人類的健康起到了推波助瀾的作用。今年4月底,「時代周刊」發表了一篇題為「為何針灸可以進入主流」(Why Acupuncture Is Going Mainstream in Medicine)的文章,為針灸中藥進入醫學 主流吹響了號角。

加州大學-矽谷校長楊磊(Philip Yang)表示,「中醫藥界和社會大眾,應該抓住機遇,壯大中醫藥事業的發展,最終讓中醫藥事業挺進主流醫學領域」。

此次國醫節的義診活動將於26日上午11時至下午2時在加州大學-矽谷舉行。由多名中醫大學教授和專家帶領實習生坐診,涵蓋的治療項目包括痛症、慢性內科疾病、開方藥(不包括抓藥)、針灸、推拿等。同日下午2時到6時,大會會場將開啟國醫節慶祝大會及文藝表演。由美國中醫公會主辦的中醫發展史圖片展也將在當天展出。

佛利蒙市議員黃潔宜(Teresa Keng)表示,「希望藉著93屆國醫節,社區能通過義診等活動,更多地了解中國中醫文化,了解中西醫的不同」。

SAPA美中友好聯盟的執行主席Athena Liu介紹,全美現在約有6萬位中醫師,中醫診所有5000多家,其中大部分中醫師和中醫診所在加州。她表示,「中醫的學科非常多,但是現在只有針灸是立法了的,希望未來痛症、太極、氣功等中醫療法可以被立法,以後大家腰痛可以用太極治療,偏頭痛則採用氣功療法,失眠和抑鬱也可以用一套特別的呼吸方法來解除問題」。