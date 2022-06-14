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台灣科技人轉行 創業「濃豆乳」打進美市場

記者江碩涵／聖荷西報導
濃豆乳一家人在美國安身立命，繼續衝刺打造美國夢。（記者江碩涵／攝影）
濃豆乳一家人在美國安身立命，繼續衝刺打造美國夢。（記者江碩涵／攝影）

疫情雖然打亂了原有的經濟，但也創造了新的市場商機。濃豆乳創辦人張顥霖（James）疫情前剛好來美國創業，引進日本專做豆腐的機器，製作出全美獨一無二的特濃豆漿，透過行銷及各種零售合作，濃豆乳已順利打入原本就喝豆漿的華人市場，如今濃豆乳更研發出小黃瓜、玉米、香草等新口味，將進階打入美國主流市場，成為台灣之光。

張顥霖其實也是科技業斜槓轉行的創業者。機械背景的張顥霖以前在半導體電子業工作，當時在中國大陸做半導體設備時，參觀了機械展，意外發現日本廠商在現場展出的豆腐機，機器利用高壓熟漿技術，將黃豆製成豆腐的前身—超濃豆漿。

他說，當時三位好友一起看展，其中一位好友的老家就是開設傳統豆漿店，因此對豆漿機特別有興趣，三人經過討論，決定引入這台1.5萬美元的日本製機器，在台灣開設濃豆乳專賣店，就此開啟創業人生。

濃豆乳第一間門市成立於2014年，當時地點選在台灣的宜蘭縣礁溪鄉，不僅是創辦人之一的老家，同時也有觀光、日本風格等行銷意味。2015年則首度將店面開到台北市，就在松山工農附近，特濃的豆漿口感加上各種新鮮口味的豆漿，在台北引起不少消費者注意。

張顥霖說，在台灣與朋友創業已慢慢摸索出一些心得，當時美國矽谷朋友推薦他，美國其實也很需要豆漿專賣店，於是他們全家2018年底決定來美闖蕩。光是尋找店面、中央廚房、了解當地環境、水質、製作豆漿，就花了一段時間，張顥霖好不容易摸索出市場需求，沒想到迎來的就是新冠疫情。

張顥霖回想，2020年疫情爆發時，十分衝擊當地小商家，他們才剛到矽谷，正要起步就遇到疫情，導致原本想要多開幾家門市的念頭只好先緩緩。不過幸好隨著疫情逐步緩解，電商發展、零售業逐步恢復營運，濃豆乳也慢慢地透過電商與零售，在市場上打出知名度，南灣許多商店與零售業，都看得到濃豆乳的身影。

濃豆乳的豆漿和豆花都是張顥霖與太太Karen親自製作的，尤其為了豆漿的口感與新鮮度，他們的豆漿不像一般工廠會加入消泡劑和添加劑，百分之百天然材料製作，並用日製高壓熟漿技術，保留黃豆的最高營養成分。而豆花也不用凝固劑，只用海水提煉的天然鹽滷，保留更綿密的豆花口感。也因為豆漿、豆花的口感佳、特別濃郁，讓許多顧客一試成主顧，門市銷售逐漸熱鬧起來。

除了繼續維持營運步伐外，濃豆乳也研發出更多口味的豆漿，例如小黃瓜、玉米和香草，目標就是非華人市場。張顥霖說，他們來美國一陣子後發現，不少美國人其實也喝豆漿，但美國人喜愛的豆漿口感卻與華人常喝的豆漿不太一樣，豆漿偏淡、偏甜，或是用來搭配咖啡，為了打入美國主流市場，他們開始嘗試老美客群喜歡的口味，未來想努力以小商業、手作的方式進軍主流超市。

張顥霖說，回想起來還是覺得像是夢一場，雖然疫情打亂了濃豆乳擴張店面的腳步，但也讓他有更多時間可以深耕當地，了解更多華人的市場需求，更有新的計畫可以打入更大的主流市場，同時也能一家人在美國安身立命，繼續衝刺打造美國夢。

這台1.5萬美元的日本製機器，利用高壓熟漿技術，製作口感特別的超濃豆漿。（記者江...
這台1.5萬美元的日本製機器，利用高壓熟漿技術，製作口感特別的超濃豆漿。（記者江碩涵／攝影）
濃豆乳的豆漿和豆花都是張顥霖與太太Karen親自製作的。（記者江碩涵／攝影）
濃豆乳的豆漿和豆花都是張顥霖與太太Karen親自製作的。（記者江碩涵／攝影）

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