舊金山華埠華協中心 獲加州最佳非營利機構獎

州眾議員楊馳馬(右)提名，華協前行政主任方小龍牧師在華府領取加州最佳非牟利機構獎。（Tan Chow提供）

6月8日為加州 非牟利機構日，109名州眾議員 及各非牟利機構代表齊聚州議會大廈，舉辦頒獎典禮。來自舊金山華埠 的華協中心由第十七區眾議員楊馳馬（Matt Haney）提名，榮獲2022年度加州非牟利機構獎。

加州非牟利機構協會（The California Association of Nonprofits）行政總裁正岡（Jan Masaoka）表示，協會於七年前創立，宗旨為鼓勵表揚為社區貢獻巨大表現卓越的非牟利機構。109個得獎機構來自加州不同地區，為加州提供各類型的服務，包括房屋、食物供應、氣候變化、邊緣青年、藝術、文化、教育、家暴、精神健康等等。更重要的是，通過這樣的活動可以帶出社區中每天所遇到的問題和挑戰，讓更多人了解非牟利機構存在的重要性和所扮演的角色。

楊馳馬表示，華協中心在社區發揮著很大的影響力，其員工為舊金山華埠以及整個城市的居民及社區默默服務。華協中心不僅是一間成功的提供可負擔性住房的非牟利機構，當社區面臨挑戰和危機時，華協更是最早站出來應對，替市民解決當下問題。華協中心有策略性的調配資源以及堅守崗位的精神，為市民在特殊時期提供了重要的服務，拯救了許多受害者的生命，並幫助當地小商業度過難關。

非牟利機構協會是加州第四大雇主，共向社會提供了120萬個職位，創造273億元的收入。義工所貢獻的工作時間相當於33萬名全職雇員的工作時間。非牟利機構協會擁有1萬多個會員，成為所有機構的平台，為所有成員提供政策指導以加強服務社區的能力。