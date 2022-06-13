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50多位中國空軍英靈長眠布里斯堡近80年 王立楨祭拜

記者李榮／聖荷西報導
王立楨（左）專程到德州艾爾帕索祭拜先烈。右為空軍退役中校萬建國。（王立楨提供）
王立楨（左）專程到德州艾爾帕索祭拜先烈。右為空軍退役中校萬建國。（王立楨提供）

德州的艾爾帕索（El Paso）布里斯堡國家墓園裡有三萬多個墳，其中的50多座上面有寫著「Chinese Air Force」（中國空軍）字樣，紀念當初中國空軍到美國學習飛行、準備學成後回中國抗戰，但最後卻出師未捷身先死的烈士。航空工程師、軍事史專家王立楨日前到艾爾帕索祭拜這些烈士，準備了鮮花，以及中華民國與美國國旗，向這些烈士表達追思與敬意。

「其實幾年前就想去，一直沒有機會去。但最近看了捍衛戰士（Top Gun）電影，覺得有什麼想做的事情，就要去做。Don't Think ! JUST DO IT.」王立楨表示，艾爾帕索的國家墓園葬有數十位中國空軍烈士一事，幾年前作家李安在尋親時就曾與他聯繫，他得知後就一直想要親自前往，但遲遲沒有機會。這次是決定專程前往，小女兒王蕾，及空軍退役中校萬建國也一起過去。

該墓地三萬多個墓中，有數十個是葬在異鄉的「Chinese Air Force」（...
該墓地三萬多個墓中，有數十個是葬在異鄉的「Chinese Air Force」（中國空軍）。（王立楨提供）

王立楨指出，葬在該處的中國空軍烈士，多生於民國五年至13年之間，來自大江南北各省。當時中國的西式學堂教育尚未普及，但這些人多半是受過良好教育的青年人，已經受過高中教育，許多還已入大學或大學畢業。在日本侵華抗戰開始後，這批年輕人響應「十萬青年十萬軍」口號，先後前往昆明進入空軍軍官學校，以最直接方式保衛國家。並且在「美國對同盟國租借法案」條例下，從空軍官校由12期開始，空官將軍校生送來美國學習飛行。

王立楨說，這些空官學生來美學習戰技飛行，就是為了回國後能駕機驅逐日本人；但在學飛過程中，總有人為犯錯、機件故障時候，也因此一些人喪失了寶貴生命。可是因戰時不便，權宜當下，將烈士暫厝美國，計畫在戰爭結束後，迎回故里安葬。

然而，後來抗戰雖然勝利，可是又陷入國共內戰，民國38年中華人民共和國又成立，中華民國退守台灣。也因兩岸的政治分裂，中華人民共和國一度認為是這些烈士是「國民黨的軍隊」而不理，中華民國則是將所有瑣事推遲到「反攻大陸」後再處理，陰錯陽差下這些英魂在美國「暫厝」了近80年。

王立楨說，這次過去祭拜當天太陽非常烈，而且也沒想到該墓地幅員廣大，即使已經知道大概的位置，但他們三人還是在分頭進行下，才好不容易從三萬多個墓中找到這數十位英魂的墓碑。他們是有備而去，離開聖荷西到德州之前，就先去Target賣場張羅美國國旗，跑了三家才買齊60面美國國旗，並且也從經文處空軍聯絡官那邊拿到數十面中華民國國旗，三人一起將國旗獻墓碑的前面，向英雄致敬。

王立楨表示，事過境遷下，許多烈士根本沒有後代祭拜，孤獨長眠異鄉，這幾年很多人都希望幫他們遷葬，希望能落葉歸根，台北忠烈祠是大家首先想到的地方。然而，中華民國法律規定，只有作戰陣亡將士，才可入祀忠烈祠。台灣學者汪治惠博士向中華民國空軍司令部陳請，希望將這些烈士的神主牌位，入祀在中華民國空軍位於台北的碧潭空軍烈士公墓烈士祭堂。據了解，今年4月份空軍司令熊厚基上將已經批准陳請，並下令即刻開始擘畫。

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