華運會聖火 傳抵沙加緬度中華會館

華運會的聖火傳遞到沙加緬度。（記者李榮╱翻攝）

第38屆金山灣區華人 運動大會聖火點燃儀式，於11日上午在金山灣區華人運動大會主任委員王進德率領下，抵達加州首府沙加緬度中華會館，由中華會館副主席陳良榮接待，歡迎華運會的聖火與代表團。

當日前往出席貴賓包括駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪、金山灣區華僑文教中心主任莊雅淑、沙加緬度地區台灣同鄉會會長千一如，僑務委員呂玉貞、陳俊明及中華會館前主席余國平、沙加緬度地區僑務諮詢委員程長榮、僑務顧問候健明、鄧晏犀、賴宏乙、方鍚琨、僑務促進委員陳玉玲，參加的社團除中華會館的領䄂外，還有二埠元極舞分隊和帝國大廈長輩、華人運動大會幹部50位共襄盛舉。

賴銘琪表示，僑胞朋友年復一年，在支持中華民國 的前提之下舉辦並參加運動比賽，大家一起共同凝聚僑心，鞏固向心力，精神令人感佩。特別是華運會這幾年來不斷創新、精進，推出新的項目，吸引很多僑胞朋友來參加比賽，

「我認為所有的處長應該參加完全部華運會比賽項目才能離開。大家的重點不是要贏得比賽，而是聚在是一起運動，跟僑胞朋友一起培養感情。希望聖火讓華運會的精神，能夠愈來愈盛大。」

莊雅淑表示，華運會一年一度都舉辦聖火傳遞儀式，已是傳統。華運會深受僑界喜愛，因為華運會的舉辦凝聚了僑心，也支持了中華民國的發展，非常感謝華運會，以及沙加緬度中華會館長期對於國家的支持。

王進德指出，聖火代表團結、和平跟勇敢。這次將聖火傳到沙加緬度，並在具有超過百年歷史的地方舉辦傳遞儀式，就是希望能將金山灣區華人運動大會生生不息、薪火相傳的傳統與精神傳遞下去。