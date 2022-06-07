視訊會台僑 台南市長黃偉哲推在地美食

黃偉哲向台僑介紹台南的美食。（記者李榮／翻攝）

正逢台灣端午連假後的第一個上班日，民主進步黨矽谷 支黨部與聖荷西 台南市姊妺市協會合辦「與台僑有約」視訊活動，邀請台南市市長黃偉哲以「食食在載的台南」主題演講。包括聖荷西台南姊妹市協會會長薛美英、副會長陳天令，民進黨矽谷支黨部主任委員張正邦、直播主持人Alicia Chen等人都上線致意。黃偉哲介紹各種令人垂涎三尺的台南小吃，也介紹台南最新的都市發展以及城市的未來規畫。

台南被稱為美食 之都，只要提到台南，很多人都會想到溫體牛肉湯、或者左鎮秀娥阿嬤的木瓜粽、或是肉比飯多的鳳姐鴨肉飯。而事實上，台南美食關鍵在於優質的農產品，例如佳里農會就推出新鮮牛蒡。另外台南的農水漁路修繕是全國第一，市府補助農民4億5000萬元，鼓勵農業機械化。同時，台南也向行政院爭取的5980萬元經費，已經展開對國華街側攤舖、還有周邊街道的重建與美化，結合已經完工的西市場，將要打造一座文藝與市場功能兼備的商圈。

民進黨矽谷支黨部主任委員張正邦表示，與台僑有約活動已經舉辦數次，這次請到黃偉哲市長談美食，用更輕鬆的主題讓台僑更了解台灣。當天視訊中，黃偉哲用非常輕鬆對談的方式，介紹了許多台南的美食；黃偉哲還特別在桌上擺滿南部粽子、肉圓、鳳梨及鹽水番茄乾等。黃偉哲也介紹，包括美國前國務卿龐培歐在自己臉書吃的鳳梨乾，也是來自台南。黃偉哲並告訴所有的台僑們，在台灣疫情緩解解封後，歡迎大家一起到台南享受美食。

除了台南美食外，黃偉哲還透露，台南市政府已有在南科火車站周邊找尋用地，因為日本建築國寶級大師安藤忠雄先生日前表示，願意為台灣設計一座兒童圖書館，而且不收任何設計費，而台南市府積極爭取中。

聖荷西台南姊妹市協會會長薛美英指出，因為疫情的關係，聖荷西台南姊妹市協會已經好幾年沒有與台南市有實體的活動，透過這次的視訊，讓懷念台南美食的台僑們有一個美好的「視吃」機會，非常感謝黃偉哲市長在百忙之中與台僑們見面。