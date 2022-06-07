羅智強退選成全 灣區藍營僑領批國民黨「沒制度」

國民黨的初選機制再度引發爭議。左起：陳松、鄭光志、汪昌泰。（記者李榮／攝影）

2022桃園市長選戰國民黨 內人選多次爆出風波，上個月突然傳出徵召前行政院長張善政參加桃園市長選舉，但因沒有事先與桃園藍營基層協調，讓早就表態參選的前台北市議員羅智強及立委呂玉玲等人不滿。已在桃園置產的羅智強，6日傍晚於臉書上又發文，明確宣布退出桃園市長選舉，還引用並改寫劉若英的歌曲，稱「成全了你的瀟灑與冒險，成全了我的碧海藍天」、「一個人的成全好過一群人的糾結」。

對於桃園市長選舉惹出來的爭議，灣區 不少長期藍營支持者都搖頭嘆息。藍營僑領鄭光志直指，國民黨成天說要從善如流、要傾聽民意，但卻經常與民意背道而馳，「這樣怎麼會有票呢？」

鄭光志表示，對於黨內人選的選擇，第一就是要有制度，先講好遊戲規則，才讓大家有所依循。無論是張善政、羅智強或者其他人出來代表，都應該要有公開的機制，以及協調的程序，「你不能笑人家老共是人治，結果自己也是一個主席說了算？怎麼像人家主席一樣，說什麼就是什麼？」

「最好按照制度、看民意。」長期黨員陳松也表示，國民黨許多選出來的中常委都是主席人馬，幾乎是一言堂。先前「換柱事件」，就已經被批評得很嚴重，這次桃園的爭議，又是因為沒有好的制度來篩選提名 ，「一個制度訂下來就應該照著制度走。不能說做民調會搞到派系分裂，這是在找理由而已。」

老黨員汪昌泰也表示，國民黨至少要能表面上團結，不能每次還沒到真正的選舉就已經分崩離析，「如果這樣的氣勢下去，不要說今年的大選，2024的總統選舉恐怕也沒有希望。」