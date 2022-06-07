北加漢服社端午雅集 吸引各族裔

北加州漢服社壬寅年端午雅集活動吸引各族裔朋友興趣。(北加州漢服社提供)

北加州 漢服社壬寅年端午 雅集日前在薩拉度加箱根園舉行。大家不約而同地穿上明代晚期的漢服，席間一同品茶、燃香、吃粽子、掛畫、奏樂、吟詩，山水之間自得其樂。

宛如古人行樂圖一般景致，吸引了現場許多遊客的好奇與讚美。來自印度 的Raj帶著父母來遊園，70多歲的印度老媽媽，跟著漢服社成員兩個多小時，就是為了一飽眼福。Raj說，原本計畫只是在花園裡逛半個小時就要去朋友家玩，但是媽媽實在太喜歡這些閃閃發光、精妙絕倫的服飾，所以比原計畫多停留了太久。

密爾比達非裔居民Megan特別喜歡中國女孩子繁複多變的髮髻與巧奪天工的髮簪首飾，叫上孩子與朋友，與漢服社成員合影留念，並留下電話說想自己也嘗試穿上漢服，體驗美麗的中國文化。

來自史丹福大學的兩位遊客一眼認出來是明代中國人的裝束，並且向漢服社成員們詢問了明代中期的衣長及腰，到晚明的衣長到小腿的變化，並且討論了明朝皇帝向藩屬國的賜服制度，了解到為什麼朝鮮服飾類似於漢服的歷史緣故。

中國人過端午的習俗實在是多不勝數：點雄黃、包粽子、戴香包、聽蛙聲、喝米釀、切鹹鴨蛋、打長命縷、掛艾草、懸鍾馗像、划龍舟…人們用隆重熱烈的方式，來避開五毒，驅邪禳災。

北加州漢服社從2020年開始舉行端午祭或端午雅集，希望有更多華人能傳承自己的文化背景，也希望讓更多的美國人領略華夏文明之美。