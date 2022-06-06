「色彩演繹」油畫展 5華人畫家各具特色

五位參展人在作品「色彩演繹」前合影，從左到右分別為吳偉湛、楊軍、涂志偉、管非、盧立元。（記者陳爍嘉╱攝影）

硅谷亞洲藝術中心日前舉辦「色彩演繹」的油畫畫展。參展人有美國油畫家協會主席涂志偉、畫家吳偉湛（Benjamin Wu）、楊軍（Richard Yang）、盧立元（Lee Rue）和管非（Eric Fei Guan）。

展覽負責人陳豪來（Harry Chen）介紹，此次畫展最受歡迎的作品是塗志偉的代表作之一「色彩演繹」，曾經在加州 農業機械博物館門前展出。「色彩演繹」作品內容是光線罩著古老的農耕機器，塗志偉想要通過這張畫來表現加州的農業歷史。

楊軍表示：「這張畫延續了涂志偉捕捉和表達光的特色，在這張畫裡，老舊生鏽的機械在這裡展現出了獨特的力量感，在構圖上機械被放得很大，加上橘黃色的色調，特別強化了這台機械的力量，具有強烈的歷史感」。

主辦單位表示，五位參展人的油畫作品各具特色。「光」涂志偉的創作特色，他對加州老舊的農業生產十分感興趣。吳偉湛鍾情於畫出加州歷史，比如淘金時代，農業時代和加州修鐵路的故事，因為那段歷史跟華人 有著很深的聯繫。

吳偉湛和他的作品「戴紅頭巾的姑娘」（左），男子頭像（右）。（記者陳爍嘉╱攝影）

楊軍計畫要把加州的燈塔全部畫下來，做成一個系列作品，他喜歡燈塔，因為燈塔可以指引迷途中的人找到方向。他的燈塔系列第一幅作品「出海口」（Out of the Sea）已經在本次展會中展出。

楊軍和他的作品「出海口」。（記者陳爍嘉╱攝影）

盧立元則喜歡西部題材，喜歡以前淳樸簡單的西部牛仔的生活。管非剛從洛杉磯搬到灣區 生活，最喜歡畫人物。他們私下都是很好的朋友，經常相約在戶外寫生，一起沉浸在大自然環境裡，深刻的體會生活和感情。

他們希望這次展會能讓灣區華人在探尋藝術的同時，也能體會生活的快樂，希望能影響更多人一起培養畫畫的興趣。

盧立元和他的作品「遲到的營救」。（記者陳爍嘉╱攝影）