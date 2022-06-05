參加「金色道釘」盛典 為先人驕傲

重走中太平洋鐵路歷史之旅訪問團在1869年5月10日東西兩段鐵路合龍的地方——猶他州的普羅蒙特瑞山谷，也就是金色道釘國家公園留影。這裡是這次旅途的終點。(周敏供圖)

5月10日，我們一行13位女士和先生們盛裝打扮，走進猶他州 金色的陽光中。5月是猶他州最好的季節，藍天如洗、微風拂面、春色爛漫，我們各個精神抖擻，充滿著期待。由僑路基金會組織這次歷史文化之旅的，我們即將參加的是「金色道釘」盛典。

153年前的今天，聯合太平洋鐵路與中央太平洋鐵路在這裡接軌，正式宣告了被譽為世界鐵路史上一大奇跡的橫貫美國東西大動脈終於建成。這條鐵路原計畫建築14年，實際僅用七年時間。當時投入的勞工共約3萬5000人，他們主要來自German、Ireland和China。當時中國華工約1萬2000人。

大會在鹽湖城西北約150英里的「金釘國家歷史公園」內舉行。走進會場，只見兩輛火車在會場內馳騁，鳴著汽笛，撒出如縷的氣霧，像歡快的小馬駒迎接我們的到來。我們很快注意到這兩輛火車頭的不同，一輛吐出的汽是白色的，另一輛吐出的是黑色的，再仔細看吐出白色汽體的那輛後邊車箱馱著長條木塊，另一輛則載著煤。我很快地明白，西部開來的用木頭作燃料，東部開來的燒煤。

兩輛嶄新的火車頭相對馳近，拉響汽笛，互相問好後，便停了下來，把153年前的現場再拉回到今天，拉回到我們眼前。附近的中學派來了交響樂隊，嘹亮、雄壯而又不失優雅的交響樂，給今天的會場帶來了歡快的節日氣氛。

我們湧向兩列火車頭的交接處，感受著當年鐵路接軌時全美國人民的喜悅和興奮。這的確稱得上是人類歷史偉大的創舉。可賀可喜，我為我們當時來到這裡投身於建造鐵路的華工們驕傲，我們中國人築成的長城令世界矚目，我們中國人同樣造出了美國的大鐵路，而令當時的世界對我們中國人刮目相看。

親愛的華人 先輩們，儘管您在修建鐵路的時候被歧視、被剝削、被奴役，但您創造了美國的歷史，歷史將永遠記住您、彪炳您。您的子孫永遠以您為豪。

重走中太平洋鐵路歷史之旅訪問團在內華達州卡林市墓地，與當地的華人王麗珠女士一樣，祭拜歷經20多年漂泊後，重新安葬在卡林的13位華人先民。 (周敏供圖)

每年猶他州5月10日的盛典以「金色道釘」命名。顧名思義，道釘是用金子打造的。把鋼鐵軌道釘牢在枕木上的道釘很普通，但也很關鍵，它們以千萬計數，顆顆如金子那樣堅實、可靠和寶貴。它們都是鋼鐵的製成品，唯有1869年5月10日那天把最後一段鐵軌釘在枕木上的那顆道釘才是用24k金打造的。

這一天對美國東部和西部的結合太重要了，它值得每年的這一天被紀念。「金釘節」由此而來。

我們一行13人有幸參加這場盛會，自豪感油然而生。

慶典大會11時在全體起立高唱美國國歌開始。緊接著一頭醒獅躍上舞台，生龍活虎般地繞場一周，把濃濃的中國風帶進了會場。今天上台發言的人共有四位，其中兩位是華裔 。第一位發言的是鐵路華工後裔協會會長Margaret Yee，第二和第三位是愛爾蘭裔和猶他本地嘉賓，最後一位壓軸發言的是猶他州的華裔州議員Karen Kwan。在這大約有1000人參加的大會上，我只看到兩種膚色的人，金髮碧眼的白種人和黑髮棕眼的黃種人，前者在座位席上占大多數，但後者在講台上占足夠重的話語分量。華裔，今天的華裔，已是美國社會不可忽視的力量。

可是在153年前那場慶功的盛典上，當時的情況截然相反。我們的前輩在最為艱難的西段工程（長達1110公里）建造了50座橋樑和10多條隧道。他們在崇山峻嶺中含辛茹苦，餐風宿露，見山則鑿出山洞，遇水則架起鐵橋，他們這種堅韌，這種頑強，這種奮勇，上可撼天，下可動地，可是居然感動不了當時統治者們冷酷的心。

大會接著的實景演出，再現了當時慶賀勝利的場景。一個個戴著紳士禮帽，西裝革履的代表們粉墨登場，彈冠相慶。他們有的是總統的特使，有的是某個州的州長，有的是鐵路公司的總裁，有的是當地地方勢力的代表，每個人上台都慷慨陳詞，都揮斥方遒，都有指點江山的氣勢，都有改天換地的雄心。

西部鐵路主要勞動力是我們華工，可是在此盛典，沒有他們的人，甚至連影子都找不到。當時一幅慶典的照片，有人說，其中一團黑點就是我們華工代表，但是我無論把眼睛撐得多麼大，都難以辨別那團黑影是什麼。當最後一枚金色道釘打進枕木，砰砰聲通過電報傳遍全美，頓時爆竹和煙花齊放，喇叭和汽笛共鳴，我多想此時此刻能看到我們前輩的笑臉，聽到有人對他們說一聲謝謝。

可是，非常遺憾，在這幕現場劇裡我既沒看到他們的身影，也沒有聽到一聲感謝的話。似乎這全國性的慶賀，與華人勞工毫無關係。

今天我們華人眾志成城，同心協力，把這段嚴重扭曲的歷史扳了回來，我們的先輩終於被請上了歷史的舞台。今天的盛典上，我看到十位華工頭戴圓竹斗笠，身穿藍布衣褲，身後拖著長辮，彎腰躬背，抬上一段長約三米的鋼軌。他們的演出非常投入，惟妙惟肖地再現了歷史，為我們的前輩贏得了全場的掌聲。

前輩們，您聽到了嗎，這153年後的今天，傳來的對您的讚美和頌揚之聲？前輩們，安息吧，您的冤恨，如今得以伸張，您對現代美國作出的貢獻，得以萬世傳唱。