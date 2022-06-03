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朱立倫訪洪門致公總堂拜會 參觀孫中山革命事蹟

記者王子涵／舊金山報導
朱立倫表示，當時跟著本黨創黨總理孫中山先生的革命先烈絕大多數都是五洲洪門致公總堂的子弟，我們永遠緬懷他們。（記者王子涵／攝影）
朱立倫表示，當時跟著本黨創黨總理孫中山先生的革命先烈絕大多數都是五洲洪門致公總堂的子弟，我們永遠緬懷他們。（記者王子涵／攝影）

中國國民黨主席朱立倫來美展開為期12天行程，在拜訪完國父銅像和國父紀念館後，來到了五洲洪門致公總堂拜會，參觀總理革命事蹟。

五洲洪門致公總堂至今167年歷史，早期「洪門」曾經幫助國父孫中山先生發動辛亥革命，黃花崗72烈士中有68人皆為洪門兄弟，與中華民國的創建有著極深厚淵源。

朱立倫首先向辛亥革命烈士靈位獻花，隨後代表團以及致公總堂會長黃煜錚、會長梁國緯、盟長趙炳賢、副會長黃民強等人，向靈位三鞠躬。

趙炳賢表示，一百多年前總理孫中山來到這裡，今天朱立倫主席也是循著同一個路線，來到同一個地方。趙炳賢說：「朱主席不遠千里到來，對中國國民黨員和僑胞是莫大的鼓勵，雖然如今國民黨面臨十分嚴峻的局面和挑戰，但是在朱主席帶領下，一定不負眾望。」

朱立倫表示，當天代表中國國民黨到來到五洲洪門致公總堂，致敬辛亥革命先烈。當時跟著國民黨創黨總理孫中山先生的革命先烈絕大多數都是五洲洪門致公總堂的子弟，「他們為國民黨的創建流血流汗，成為革命的先烈，我們永遠緬懷他們」。

「國父留下最重要的一句話，革命尚未成功，同志仍需努力，我們今天走同樣的路，來到這裡緬懷國父，我們永遠記住這一句話，持續努力，為所有的過人打拚，為我們下一代來努力。」朱立倫說。

朱立倫表示，當時跟著本黨創黨總理孫中山先生的革命先烈絕大多數都是五洲洪門致公總堂...
朱立倫表示，當時跟著本黨創黨總理孫中山先生的革命先烈絕大多數都是五洲洪門致公總堂的子弟，我們永遠緬懷他們。（記者王子涵／攝影）

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