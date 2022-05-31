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羅大佑來美巡演 北加華人粉絲忙追星

記者李榮／灣區報導
羅大佑向舊金山世界日報讀者問好。（羅大佑提供）
羅大佑向舊金山世界日報讀者問好。（羅大佑提供）

有「流行音樂教父」之稱的羅大佑，近日來北美舉行「安可曲」演講會，於內華達雷諾、洛杉磯、紐約等地開唱，吸引大批粉絲追逐。許多北加人也特別到雷諾一睹巨星的風采，羅大佑到後半場從「野百合也有春天」開始，大家都站著往前聚集一起，氣氛很「High」。羅大佑在演出後，也特別用文字簽名、向舊金山世界日報讀者問好，祝福大家身體健康。

羅大佑在雷諾開唱，許多歌迷到雷諾聽演唱會。（羅大佑提供）
羅大佑在雷諾開唱，許多歌迷到雷諾聽演唱會。（羅大佑提供）

羅大佑這次的北美巡迴，除了5月29日的雷諾場以外，下周、6月4日還會到南加巴沙迪那會展中心（Pasadena Civic Center）開唱，6月11日則會到紐約Kings Theater。

羅大佑出生於台北，1976年進入樂壇，在流行、搖滾、民謠等音樂流派中發揮創新，深深影響台灣、中國大陸、香港等兩岸三地的音樂人與流行樂壇。出生於醫生世家的他，除了音樂人的身份以外，也曾是醫師。羅大佑畢業於中國醫藥大學醫學系，醫師高考及格，並曾接受放射科醫師訓練，曾任外科實習醫師、放射科醫師、內科醫師。

羅大佑的歌曲不僅是很多人的青春記憶，許多歌曲也是樂壇經典，不斷被傳唱。他的代表作包括東方之珠、明天會更好、追夢人、愛人同志、光陰的故事、童年、戀曲1990、鹿港小鎮、你的樣子、亞細亞的孤兒、閃亮的日子、滾滾紅塵等金曲。

羅大佑今年2月推出新專輯「安可曲」，也促成這次巡迴演出的契機。安可曲專輯採用黑膠形式，曲目選自羅大佑超越半世紀的生命經歷，安可曲被認為是一張充滿撫慰與祝福的專輯。

醫學 舊金山 南加

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