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李漢文：民進黨不死抱國號神主牌 台灣國際空間更大

記者李榮／聖荷西報導
民進黨美西黨部改選，李漢文（右）回鍋擔任執行委員，周信結擔任評議委員。（記者李榮／攝影）
民進黨美西黨部改選，李漢文（右）回鍋擔任執行委員，周信結擔任評議委員。（記者李榮／攝影）

民進黨美西黨部改選幹部，原民進黨美西黨部執行委員周信結，選舉後改任評議委員；而僑務委員、現任評議委員李漢文，改選成為第16屆新任執行委員。李漢文在談到台灣當前政治情況時指出，民進黨在台灣近年來支持率愈來愈高，除了政治路線正確以外，更因為民進黨不死抱國號神主牌，也使得台灣國際空間反而更大。

李漢文表示，民進黨美西黨部總部在洛杉磯，是黨務系統中的二級黨部，轄區地跨整個加州和西雅圖。美西黨部底下設有活動組、行政組、組訓組、財務組、入黨申請審核小組、辦公室主任聘請；美西黨部的下面有兩個支部，包括北加州矽谷支部、俄勒岡州西雅圖支部。這次她是「回鍋」再度擔任美西黨部執行委員一職。她表示，事實上，辦黨內活動的時候，美西黨部負責活動計畫的執行，由執行委員會負責計畫與執行，評議委員會則配合執行委員會一起動員。

談到台灣政情，李漢文表示，民進黨這幾年受愈來愈受到台灣人民青睞。其中原因之一就是民進黨政治立場清楚，不模凌兩可，「所以受到年輕人的支持。年輕人一腔熱情，不喜歡是東又是西、是西又是東的論點，變來變去，會認為太投機，不是真要服務台灣人民。另一個在野黨就常犯這個毛病，所以每次大選在野黨就會輸。」

她認為，民進黨長期以來隨時檢討缺失，而且民進黨堅持斷然拒絕中國共產黨的控制，從不跟著共產黨唱和「九二共識」，「我們跟著國際民主自由開放的腳步走，永遠以台灣為優先，不死抱國號神主牌，所以在國際上的轉圜空間變大。」

周信結指出，自己從留學生時代追隨李應元加入台灣民主運動，後來到聖地牙哥時擔任了僑務委員，同時協助民進黨美西黨部在當地推動民進黨事務，再到灣區擔任美西民進黨執行委員，今年6月開始又會擔任評議委員，「數十年間，我親眼看見台灣人民追求民主的決心及努力的成果。過去六年台灣在民進黨的執政，蔡總統及蘇院長的領軍下，締造了很好的政績，例如潛艦國造、國機國造、年金改革、守住豬瘟、全民減稅、婚姻平權、股市破萬點等，再到深化台美關係，防疫推動推動世界口罩外交，改善農民退休儲金制度等，甚至連軍公教調薪都是過去25年來最高，年度結餘三年超過1000億，勞工調薪14年來最高，台商回流超過7000憶。」

周信結說，在台灣民主機制政黨公平競爭及中共全面武統威脅下，民進黨必須繼續努力謙卑，並持續培養新秀，不斷改善黨的文化及制度才帶領台灣繼續前進。而對於推動的政策，要像四大公投向一樣向人民提供詳細說明，才能贏得支持及信任，「數十年來台美人協助了解台灣的民主進程，在美國協助台美深化關係，如今面對中共政權的武統威脅，大家會持續努力與自由國家陣營合作，維繫台灣人民的民主自由生活方式。」

民進黨 加州 中共

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